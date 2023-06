Dramat klubowego kolegi Messiego. Trafił do szpitala po wizycie w zoo

Nick Marsman od dwóch lat jest zawodnikiem Interu Miami. Były piłkarz Twente, Feyenoordu i Go Ahead Eagles tylko w pierwszym sezonie regularnie bronił barw nowego zespołu. W poprzednim oraz obecnie trwającym głównie przesiadywał na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zawiedliśmy. Mamy dużo emocji w głowie, kibice też"

Jadowity pająk w zoo i hospitalizacja

To miało być zwykłe wyjście z rodziną do ogrodu zoologicznego, a zakończyło się w szpitalu na kilka dni. Nathalie den Dekker, żona piłkarza, przeprowadziła relację w mediach społecznościowych, w której podzieliła się tym wydarzeniem ze swoimi obserwującymi.

"Wadą życia w klimacie tropikalnym jest to, że jak pójdziesz do zoo i zostaniesz ugryziony przez jadowitego pająka... to kończy się to trzydniową hospitalizacją" - napisała modelka i podzieliła się zdjęciami ze szpitala.

Piłkarz został już wypuszczony ze szpitala i dochodzi do siebie we własnym domu.

Gigantyczna kara za zdjęcie i słowa o Benzemie. Sąd wydał wyrok

Messi w Interze Miami. Bramkarz był zgłaszał brak gotowości

O Interze Miami, którego jednym ze współwłaścicieli jest David Beckham, ostatnio jest głośno ze względu na przejście do tego klubu Leo Messiego. Co ciekawe Nick Marsman wskazywał na to, że klub nie jest gotowy do podpisania kontraktu z Argentyńczykiem. W rozmowie z holenderskim oddziałem telewizji ESPN przeprowadzonej na początku czerwca argumentował to między innymi bezpieczeństwem.

- Nie wydaje mi się, żeby nasz klub był gotowy na przyjście Lionela Messiego. Mamy tymczasowy stadion, ludzie mogą wejść na boisko, na obiekt jeździmy bez ochrony. Mam nadzieję, że do nas przyjdzie, ale nie jesteśmy gotowi - powiedział.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Legenda Rakowa odchodzi z klubu. Zagra w azjatyckim gigancie

Jorge Mas, jeden ze współwłaścicieli klubu, zgodził się z zawodnikiem i przyznał, że pewne zmiany muszą zostać poczynione. - Ochrona zostanie wzmocniona. Piłkarze będą jeździli autobusem przez tunel. Wszystkie protokoły bezpieczeństwa są już gotowe na mecze domowe i wyjazdowe. I nie tylko na nasze spotkania. Tak będzie codzienne i już to widzieliśmy, gdy Argentyna przygotowywała się tutaj przed Mistrzostwami Świata. (...) Jesteśmy świetnie przygotowani - oznajmił.

Według "Miami Herald" Lionel Messi najprawdopodobniej zadebiutuje 22 lipca o godz. 2:00 w nocy czasu polskiego. Inter Miami zmierzy się wtedy z meksykańskim Cruz Azul. To oznacza, że Messi w MLS zadebiutuje dopiero w sierpniu. Pierwszy mecz Interu w MLS, w którym Messi będzie mógł zagrać, odbędzie się 21 sierpnia.