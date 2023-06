Gigantyczna kara za zdjęcie i słowa o Benzemie. Sąd wydał wyrok. "Możemy się z niego naśmiewać"

Zawód piłkarza wiąże się nie tylko z koniecznością dawania z siebie wszystkiego na boisku, ale i wystawianiem własnej osoby na krytykę ze strony kibiców. Przekonał się o tym niemal każdy z zawodników światowego formatu, w tym także Karim Benzema.

Obrażał Benzemę, teraz poniesie karę

W 2020 roku francuski napastnik znalazł się na celowniku francuskiego aktywisty Damiena Lefevre. Ten postanowił zaatakować napastnika Realu Madryt nie tylko piłkarsko, ale i wyznaniowo, co wywołało w sieci niemałą burzę. Mowa tu m.in. o publikacji w mediach społecznościowych zdjęcia Benzemy u boku islamskich bojowników z opisem "Myślę, że Benzema chce wysłać nam wiadomość".

To bardzo nie spodobało się zawodnikowi, który postanowił w sądzie walczyć o swoje dobre imię. Sprawą zajęła się prokuratura w Lyonie, która w ostatnich dniach wydała wyrok. Lefevre został ukarany aż dziesięcioma tysiącami euro grzywny. - Mamy prawo naśmiewać się z Karima Benzemy, ale nie mamy prawa łączyć go z terrorystą - tak sprawę skomentował prawnik znanego piłkarza, Sylvain Cormier.

Wielki transfer i ogromne szczęście

W ostatnich tygodniach Karim Benzema został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w piłkarskim świecie. Po wielu doskonałych latach w Realu Madryt francuski napastnik i zdobywca złotej piłki postanowił zmienić barwy i rozpocząć grę dla arabskiego Al-Ittihad.

Choć początkowo wydawało się, że dla doświadczonego, 36-letniego zawodnika jest to głównie ruch związany z chęcią zarobienia pieniędzy przed emeryturą, Benzema miał też inny powód, by przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Jednym z jego marzeń była gra i życie w kraju islamskim, co ostatecznie mu się udało.