Polak robi furorę po transferze. 53 sekundy wystarczyły. Pozamiatane [WIDEO]

Mateusz Bogusz ma za sobą burzliwy czas w hiszpańskiej UD Ibizie. Polak na zapleczu LaLiga rozegrał 22 mecze, w których zdobył dwie bramki i nie spisywał się najlepiej. Jego zespół finalnie spadł z ligi, ale pomocnik jeszcze przed zakończeniem sezonu poprosił Leeds United o definitywny transfer do MLS. Za milion euro trafił do Los Angeles FC i wygląda na to, że zaczyna stabilizować formę i jego kariera wraca na właściwe tory.

Mateusz Bogusz z kolejnym golem w MLS. Bajeczny początek meczu

Od debiutu w amerykańskiej elicie Mateusz Bogusz aż sześć razy zaczynał mecze w pierwszym składzie i czterokrotnie pojawiał się na boisku z ławki. Przeciwko Realowi Salt Lake zdobył pierwszą bramkę, a w poprzedniej kolejce dołożył asystę przeciwko Kansas City i znacznie przyczynił się do wygranej 2:1.

Z tego powodu trener Steve Cherundolo uwzględnił go w wyjściowym składzie na mecz z Seattle Sounders i szybko przekonał się, że było warto. Już niecałe 50 sekund po rozpoczęciu spotkania Bogusz wyprowadził akcję z własnej połowy i po klepce z kolegą popędził na bramkę. Miał sporo miejsca przed bramką, więc zdecydował się na strzał z około 20 metrów. Uderzenie nie było mocne, ale na tyle precyzyjne, że bramkarz nie miał szans i było 1:0 dla LA FC.

Polski na boisku przebywał do 89. minuty i okazało się, że to jego gol był jedynym i decydującym w spotkaniu. Dzięki wygranej jego zespół wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej i ma trzy punkty przewagi nad drugim St. Louis City SC. Ponadto ekipa z Los Angeles rozegrała jeden mecz mniej. W tym sezonie znów będzie walczyła o mistrzostwo USA, które wygrała w 2022 roku.

Dobra postawa Mateusza Bogusza może zwrócić uwagę Fernando Santosa. Pomocnik ma za sobą występy w reprezentacjach młodzieżowych, w tym 18 w kadrze U-21, ale jeszcze nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. Z MLS na mecze Biało-Czerwonych przyjeżdża już Karol Świderski z Charlotte FC, a w niedalekiej przeszłości oglądaliśmy również Kamila Jóźwiaka, czy Przemysława Frankowskiego.