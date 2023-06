Courtois odpalił bombę. Dostał ripostę od kolegi z kadry. Mocno

Kilka dni temu w reprezentacji Belgii wybuchła poważna afera. Pod nieobecność Kevina de Bryune na mecz z Austrią kapitanem drużyny był Romelu Lukaku, co z kolei nie spodobało się bramkarzowi Thibautowi Courtoisowi. Zawodnik Realu Madryt bez słowa opuścił zgrupowanie kadry narodowej. Obraził się on na decyzję sztabu szkoleniowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Yannick Carrasco skomentował postawę Thibauta Courtoisa. Zniesmaczenie

Jedną z pierwszych osób, która skomentowała zachowanie 31-latka, był selekcjoner reprezentacji Belgii, Domenico Tedesco. - Próbowałem go przekonać, żeby został z nami na te dwa dni. Czy u mnie zagra? To nie jest odpowiedni moment, by rozmawiać o przyszłości. Próbowałem go przekonać, żeby został, ale taka była jego decyzja. Ten temat pozostaje na wrzesień, teraz to nie jest moment, żeby go rozwiązywać. Na razie jestem w szoku - ocenił.

Tak źle w tym wieku jeszcze nie było. Wynik Santosa to dramat. Na drugim biegunie Brzęczek

Do sytuacji odniósł się także jeden z reprezentacyjnych kolegów bramkarza, Yannick Carrasco. - Jesteśmy rozczarowani jego postawą - powiedział krótko przed kamerami telewizji RTBF po wtorkowym meczu eliminacji do Euro 2024 przeciwko Estonii.

Yannick Carrasco szczery do bólu. "Opaska to tylko detal"

29-letni pomocnik odniósł się także do kwestii związanej z opaską kapitańską. - Opaska to tylko detal. Musisz udowodnić, że jesteś liderem i kapitanem ze swoją osobowością - przyznał Carrasco.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Tomaszewski nie może darować jednemu reprezentantowi. "Ośmieszył sam siebie"

Do sprawy zdążył się odnieść już także sam zainteresowany, a więc bramkarz Realu Madryt. Belg wydał specjalne oświadczenie, w którym m.in. skrytykował selekcjonera reprezentacji. "Chcę zaznaczyć, że nie pierwszy i nie ostatni raz rozmawiam z trenerem na tematy związane z szatnią, ale pierwszy raz ktoś decyduje się powiedzieć to publicznie. Jestem tym głęboko rozczarowany, ale chcę jasno powiedzieć, że oceny trenera nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" - napisał.