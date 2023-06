Niedawny ćwierćfinalista MŚ na dnie. Kompleta zapaść. Koszmar zaczął się od Polski

Reprezentacja Szwecji jeszcze do niedawna aspirowała do miana europejskiego potentata. Fantastyczny w jej wykonaniu mundial w Rosji w 2018 r. i to pod nieobecność jej lidera Zlatana Ibrahimovicia odsłaniał obiecujące perspektywy. Szwedzi doszli wówczas do ćwierćfinału, notując najlepszy występ od 1994 r., kiedy to zajęli trzecie miejsce. Od tamtego czasu coś jednak poszło nie tak.

Koszmarna przemiana reprezentacji Szwecji. Dziewięć miesięcy przesądziło

W Rosji Szwecja była w stanie zająć pierwsze miejsce w trudnej grupie z Meksykiem, Niemcami, Koreą Południową oraz pokonać Szwajcarię w 1/8 finału. Poległa dopiero w ćwierćfinale z rozpędzoną Anglią 0:2, pozostawiając po sobie dobre wrażenie. Sukces sprawił, że drużyna ta awansowała na 13. miejsce w rankingu FIFA. W kwietniu tego roku była już dziewięć pozycji niżej, a zapowiadają się kolejne spadki.

Zalążki kryzysu można było zobaczyć już podczas Euro 2020, rozgrywanym w 2021 r. Szwedzi byli jeszcze na tyle mocni, że w decydującym o awansie meczu fazy grupowej pokonali Polskę 3:2 i wyszli z pierwszego miejsca w grupie. Chwilę później przegrali jednak z Ukrainą i nie powtórzyli sukcesu z mistrzostw świata.

Minęło raptem 9 miesięcy i Szwecja jeszcze raz mierzyła się z Polską, tym razem w finale barażów o awans na mundial w Katarze. Już wtedy Skandynawowie byli już zupełnie inną drużyną. Za sobą mieli kompromitujące wpadki z Gruzją czy Grecją. W meczu z Polską, co wydawało się wcześniej nie do pomyślenia, o sile ich środka pola stanowił m.in. piłkarz Lecha Poznań Jesper Karlstroem. O tym, co się wtedy stało, doskonale pamiętamy. 2:0 i awans reprezentacji Polski. Od tamtej pory nasi ówcześni rywale nadal nie zdołali się podnieść.

Przegrany baraż z Polską to tylko początek nieszczęść. Szwecja straci kolejny turniej?

Przegrany baraż z Polską zapoczątkował pasmo ciągłych porażek. Zaraz po nim Szwedzi zanotowali kompromitującą serię w dywizji B Ligi Narodów. Na sześć meczów jeden wygrali, jeden zremisowali i cztery przegrali. Przeszkodą nie do pokonania okazała się Serbia oraz Norwegia. Wszystko skończyło się spadkiem do dywizji C.

Powiew optymizmu dały mecze towarzyskie, które Szwecja rozgrywała przed i w trakcie mistrzostw świata w Katarze - wszystkie wygrała.

Gdy przyszło do walki o punkty, znów zaczęły się schody. Szwedzi nie doszli jeszcze do półmetka eliminacji, a już ich sytuacja w tabeli mocno się skomplikowała. Wygrali tylko z Azerbejdżanem, a pozostałe dwa spotkania przegrali - najpierw z Belgią 0:3, a we wtorek z Austrią 0:2. Bolesna jest zwłaszcza druga klęska. Obie bramki dla Austrii w ostatnich 10 minutach zdobył Baumgartner, wyprowadzając swój zespół na pierwsze miejsce w grupie F.

Już teraz Szwecja traci do niego siedem punktów, a do drugiej Belgii - cztery. Na Euro 2024 awansują jedynie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a na furtkę awaryjną w postaci barażów (ustalanych na podstawie wyników z Ligi Narodów, którą Szwecja zawaliła) też nie ma co liczyć. Wygląda więc na to, że szwedzcy kibice mogą nie zobaczyć swoich piłkarzy na wielkiej imprezie już drugi raz z rzędu.

To dla Szwedów będzie oznaczała najgorszą passę od połowy lat 80 ubiegłego wieku. Przeżywający kryzys ekipa nie awansowała wtedy na pięć wielkich turniejów z rzędu. Przełamaniem był 1990 rok i awans na MŚ we Włoszech. Od tego czasu Szwecja nie awansowała tylko na pięć z 17 turniejów tej rangi.