"To jest nie w porządku". Lubański wprost o zachowaniu Lewandowskiego

Z 2:0 do 2:3. Z meczu, który jak się wydawało mieliśmy pod kontrolą, do meczu, który stanie się symbolem klęski na lata. To sobie i nam zafundowała piłkarska reprezentacja Polski.

Po trzech z ośmiu meczów eliminacji Euro 2024 Polska ma tylko trzy punkty i jest przedostatnia w tabeli grupy E - za Czechami, Albanią i Mołdawią, a jedynie przed Wyspami Owczymi. Dlaczego tak się stało? Czy podniesiemy się po takim upadku?

Łukasz Jachimiak: Po zwycięstwie Polski nad Niemcami powiedział pan dla TVP Sport tak: "Zlekceważenie Mołdawii może skończyć się źle dla naszej reprezentacji". Dziś powie pan "A nie mówiłem"?

Włodzimierz Lubański: Powiem, że po prostu trochę się znam na piłce. Obawiałem się, że po osiągnięciu dobrego wyniku z poważnym zespołem - a Niemcy to przecież zespół bardzo poważny - nasza kadra może mieć problemy z koncentracją na Mołdawię. Nasi piłkarze najwyraźniej zapomnieli, że z Niemcami grali tylko mecz towarzyski, a w Kiszyniowie trzeba było walczyć o punkty. Walczyć, z agresją w grze od początku do końca, a nie tylko w pierwszej połowie.

Jan Bednarek przyznał, że drugą połowę oni chcieli dograć na stojąco. "Myśleliśmy, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje" - powiedział.

- Nie słyszałem tych słów, bo od razu po końcowym gwizdku sędziego wyłączyłem transmisję - wolałem popatrzeć na mecz Belgów. Muszę powiedzieć, że Bednarek powiedział ostro, ale powiedział całą prawdę - dokładnie to widzieliśmy. Nie można w meczu o punkty tak sobie odpuścić. Okej, każdy mecz w reprezentacji jest ważny, ale gdy grasz w eliminacjach do mistrzowskiego turnieju, to szczególnie ważna jest zadziorność. A bardzo jej zabrakło. Widać było, że przy wyniku 2:0 zdaniem naszych piłkarzy mecz się skończył. Zaskoczyło mnie to tym mocniej, że mamy w zespole doświadczonych piłkarzy, którzy wiedzą i potrafią zagrać po cwaniacku, zamknąć mecz. Nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobili. To jest bolesna nauczka. Wyobrażam sobie, jak nasi piłkarze się czują. Na pewno każdy z nich już dziś chciałby rozegrać kolejny mecz dla reprezentacji i pokazać w nim, że ten z Mołdawią to była pomyłka.

Szczerze mówiąc nie podzielam pańskiego przekonania. Wierzę, że pan po takiej kompromitacji chciałby się od razu zrehabilitować, ale obawiam się, że gdyby pan zapytał swoich młodszych kolegów czy dziś zagraliby z Mołdawią jeszcze raz, to niektórzy odpowiedzieliby, że przecież mają już zarezerwowane te wakacje, na które tak im spieszno.

- Mówi pan o mentalności, a jak mówimy o mentalności, to powiem krótko: oni rozmawiają o premiach przed meczami, a myśmy o takich sprawach mówili dopiero jak coś wygraliśmy.

Powiedział pan, że ten mecz z Mołdawią to bolesna nauczka, a nie ma pan wrażenia, że nasza kadra niczego się nie uczy? Z Czechami przegraliśmy mecz w trzy minuty od jego rozpoczęcia i trener Fernando Santos mówił, że nie umie tego wytłumaczyć, bo nie rozumie, co się stało. Teraz tak samo niekoncentrowani wyszliśmy z szatni na drugą połowę i trener znów mówi "Nie wiem, nie rozumiem".

- Nikt z nas tego nie rozumie i nic się nie zmieni, dopóki tych spraw nie załatwią w swoim gronie nasi zawodnicy. Oni muszą ze sobą porozmawiać, złapać się za gardła i powiedzieć: "Koniec, kurczę blade! Gramy od początku do końca na maksa, robimy wreszcie to, co do nas zależy!". Jeżeli tego nie będzie, to w końcu nie pojedziemy na mistrzostwa Europy. A to by była katastrofa.

Ma pan oczywiście na myśli to, że z grona Polska, Czechy, Albania, Mołdawia i Wyspy Owcze bezpośredni awans wywalczą aż dwa zespoły, a dodatkową furtką dla nas może być też baraż, a zatem nie do przyjęcia byłoby zaprzepaszczenie takiej szansy?

- No przecież wszyscy przed rozpoczęciem eliminacji mówiliśmy, że awansują Polska i Czechy, że tu nie będzie emocji, że właściwie tę grupę można od razu zamykać. A teraz tak się porobiło, że za nami są tylko Wyspy Owcze.

I ja się boję meczu w Albanii czy meczu z Czechami u nas. A pan?

- Trzeba sobie wreszcie zdać sprawę z tego, że nie ma w tej chwili takich rywali, z którymi my się możemy przespacerować i wygrać. Taka Albania to dla nas bardzo niewygodny przeciwnik. To zespół, który w rankingach się nie liczy, ale na jego terenie będzie trzeba naprawdę solidnie popracować na wynik. Bez odpowiedniej mentalności, bez prawdziwej chęci zwycięstwa my niczego nie wygramy.

I nasi panowie piłkarze wreszcie to zrozumieją? Porażka ze 171. drużyną rankingu FIFA ich obudzi? Czy nadal będzie myślenie, że skoro wypracowaliśmy prowadzenie w meczu i skoro jesteśmy z Barcelon i Juventusów, to nieznani piłkarze rywala, którzy nigdy niczego wielkiego nie zrobili, już się przed nami położą, zupełnie nie będą szukali swojej szansy?

- Mecz z Mołdawią trzeba będzie analizować. Oni muszą to zrobić. Bo pierwszym błędem było założenie, że 2:0 do przerwy oznacza już koniec meczu, a drugim błędem było nieskoncentrowanie się, gdy Mołdawia strzeliła kontaktowego gola. Przecież przy 2:1 mieliśmy idealną piłkę na 3:1 [Szymański stał przed pustą bramką, ale dostał podanie za plecy od Kamińskiego, który przeprowadził ładną akcję z Lewandowskim - red.] i w decydującym momencie po prostu zabrakło koncentracji. To było jak myślenie, że w końcu i tak coś strzelimy. Wyszło tak, że gdy Mołdawianie uwierzyli w swoją szansę, to myśmy tak strasznie zaczęli przegrywać indywidualne pojedynki i tak beznadziejnie traciliśmy piłkę, że na to się nie dało patrzeć. Robiliśmy im prezenty, co moim zdaniem wynikało z ogromnego zlekceważenia przeciwnika. A do tego jeszcze nie było podstaw.

Czyli przy prowadzeniu 5:0 a nie 2:0 na taki jeden czy drugi błąd moglibyśmy sobie pozwolić?

- No tak, wtedy takie momenty nie rzutowałyby na całość. A tak to w tych momentach jest pies pogrzebany. W odpowiednim momencie nasi się powinni zdenerwować, krzyknąć do siebie "Kurczę blade, chłopcy, idziemy po ten wynik!", a oni cały czas lekceważyli rywala, uznając, że nic się nie może stać.

Mówi pan, że oni powinni krzyknąć do siebie, że oni powinni się zdenerwować i w pełni to rozumiem, ale myślę, że krzyknąć powinien też trener. I zmobilizować ich, jakoś nimi wstrząsnąć. Nie widzę, żeby Santos potrafił to zrobić. I choć absolutnie nie jestem za tym, żeby obwiniać trenera, to jednocześnie trochę się dziwię, słysząc i czytając, że on jest wręcz ofiarą, bo trafił na mentalnie upośledzonych piłkarzy. Nie uważa pan, że jakkolwiek pracuje z polską kadrą krótko, to jednak powinien już umieć wyzwolić w niej ducha walki?

- To są tajemnice szatni, ale na pewno odpowiednie zmobilizowanie zespołu w kilku słowach, odpowiednie podejście do zespołu trenera widzącego błędy to są rzeczy bardzo ważne. Niestety, nie znam tajemnic szatni, tu nasi zawodnicy musieliby powiedzieć jak to wygląda. Ale bezsprzecznie jest taki moment, w którym trener musi zawodników zmobilizować.

Nie ma pan wrażenia, że trener Santos, który ma prawie 69 lat, pracę z Polską podjął jako trener już spełniony, bo wygrał choćby Euro 2016 z Portugalią, i że już trochę mu się nie chce?

- Myślę, że mówienie, że mu się nie chce nie odpowiada prawdzie.

Oby!

- On wypracował sobie pozycję w futbolu, coś wygrał, coś pokazał. I myślę, że w nowym miejscu chce to potwierdzić.

Ma pan rację. Spróbuję inaczej powiedzieć co czuję. Patrząc na Santosa przypominam sobie Leo Beenhakkera - on też przyjechał trenować Polskę jako człowiek już bardzo doświadczony i utytułowany, on też start miał nieudany [1:3 z Finlandią na początek eliminacji Euro 2008], ale on bardzo szybko nawiązał świetny kontakt z piłkarzami i to się przekładało na determinację pokazywaną przez nich na boisku.

- A to nie ulega wątpliwości, że musi być zrozumienie trener-zespół. Jeżeli tego nie będzie, to nigdy nie będzie wyniku.

Będzie i to zrozumienie, i wynik? Czuje pan, że misja Santosa mimo aż takich turbulencji na starcie skończy się sukcesem?

- Jako były piłkarz, który przeżywał różne chwile w swojej karierze powiem, że najważniejsze jest czy nasi zawodnicy będą teraz tak zdenerwowani tym, co zrobili, że aż w nich będzie buzowało. Oni muszą czuć, że zawalili i muszą bardzo chcieć się poprawić. Jeżeli tak będzie, to wszystko się ułoży i myślę, że Polska awansuje na Euro 2024. Ale tu trzeba odważnie stanąć i wyciągnąć wnioski.

Na razie, na gorąco, trzeba oceniać, że odważnego stawania i mierzenia się z sytuacją nie ma. Przed kamerę TVP nie zechciał przyjść kapitan Lewandowski, a z całego zespołu zrobili to chyba tylko Bednarek i Zieliński. Od naszego korespondenta z Kiszyniowa wiemy, że część zawodników nie rozmawiała z nikim, na przykład Szczęsny stwierdził, że po takim meczu on nie ma nic do powiedzenia.

- To jest nie w porządku. W takich momentach zwłaszcza kapitan powinien stanąć przed kamerą i podejść do mikrofonu, żeby kilka słów powiedzieć. Rozumiem, że na gorąco po meczu jest rozczarowanie, ale mimo wszystko te zachowania są nie w porządku. Kapitan zespołu musi dać wypowiedź w takim momencie. Odbiór społeczny meczów reprezentacji jest tak duży, że kapitan musi powiedzieć parę słów do kibiców, musi ich zapewnić, że będziemy dalej walczyć, żeby na nas jeszcze liczyli. Przynajmniej taki jest mój pogląd, a przez lata byłem kapitanem.

Jako kapitan reprezentacji był pan w aż tak trudnej sytuacji, przed jaką Lewandowski w Kiszyniowie uciekł?

- Ja zawsze przychodziłem przed kamerę, nie uciekałem od tego nawet gdy była duża krytyka mojej gry. Stawałem, bo taka jest rola kapitana. A czy przeżyłem taką kompromitację? We Włoszech przegrałem kiedyś 0:4 czy 0:5 jako młody piłkarz i chociaż wtedy nie byłem kapitanem, tylko jednym z zawodników, to czułem, że się skompromitowaliśmy, że przegrać tak bardzo na tym poziomie nie wypada. Jeszcze raz podkreślam: najważniejsza jest teraz reakcja piłkarzy i trenera. Muszą spojrzeć na cel końcowy, na udział w mistrzostwach Europy, i z myślą o tym celu muszą wszystko robić. Jeśli nie pojadą na Euro, to będzie znaczyło, że zawalili i koniec.

Na koniec jeszcze jedno pytanie o Lewandowskiego. To on jest najmocniej krytykowany, to on stał się twarzą tej kompromitacji i pojawiają się nawet opinie, że powinien oddać opaskę kapitana. Ludzie przesadzają?

- Oczywiście. Robert jest bardzo dobrym piłkarzem, daje drużynie jakość, wprowadza akcje na wysokim poziomie i podkreślmy, że w pierwszej połowie zobaczyliśmy jego fajną współpracę z Milikiem. Obaj strzelili po golu, obaj po ładnych akcjach. Mecz Lewandowski skończył z golem i asystą, jemu nikt nie odbierze tego, że ma umiejętności piłkarskie. Natomiast u niego też, jak u naszych pozostałych graczy, nie było takiego uderzenia, które musiało wyjść, gdy znaleźliśmy się w kłopotach. Jego decyzji o uniknięciu rozmowy przed kamerą nie rozumiem, to już powiedziałem. Natomiast niech ludzie pamiętają, że on wprowadza do naszej kadry coś ekstra. Tak, oczekujmy od niego dużo, ale też nie mówmy, że nic nie dostajemy.