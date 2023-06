Alves przerwał milczenie. Zaskakujący przekaz do domniemanej ofiary gwałtu

Dani Alves wpadł w poważne tarapaty, po tym jak został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Do incydentu miało dojść 30 grudnia 2022 roku w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. W trakcie śledztwa ujawniono, że Brazylijczyk miał nie tylko molestować 23-letnią pokrzywdzoną, ale również uderzyć ją i zgwałcić. W końcu przyznał się do stosunku seksualnego, ale za obopólną zgodą. Na jego niekorzyść działają jednak zeznania świadków oraz nagrania z monitoringu klubu nocnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Dani Alves przedstawił publicznie swoją wersję zdarzeń. "Wciągnęła mnie w bagno'"

Alves przebywa obecnie w katalońskim więzieniu Brians 2, gdzie czeka na proces. Od wybuchu afery Brazylijczyk unikał kontaktu z mediami, ale w połowie czerwca zdecydował się na wywiad dla dziennika "La Vanguardia", by publicznie przedstawić swoją wersję wydarzeń.

Raków poznał potencjalnych rywali w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Może być ciężko

- Tańczyliśmy bardzo blisko siebie, ale nie całowaliśmy się. Po ruchach i spojrzeniach wiedzieliśmy jednak, że coś nas przyciąga. Mój przyjaciel zasugerował, byśmy poszli do łazienki. Powiedziałem jej, że pójdę tam pierwszy i na nią poczekam. Myślałem, że już nie przyjdzie, długo stałem sam, ale nagle się zjawiła. Zostawiłem otwarte drzwi, bo na zewnątrz pilnował ich mój przyjaciel - relacjonował Alves.

Przyznał, że w łazience rzeczywiście uprawiał seks z kobietą, ale działo się to za jej zgodą. - Nic z tego, co ona powiedziała, nie jest prawdą. Nigdy nie kazała mi przestać ani nie zrobiła żadnego gestu, by mnie odepchnąć - podkreślił i dodał, że ma teorię, dlaczego kobieta wyszła z łazienki zapłakana. - Myślę, że źle się poczuła, że zrobiła krok, na który nie była gotowa. Weszła w "bagno", w które przy okazji wciągnęła i mnie - kontynuował.

Alves podkreślił, że nie wiedział, że kobieta płakała. - Gdybym to widział, zatrzymałbym się i zapytał, co się dzieje. A tak wyszedłem niczego nieświadomy z klubu. Jeśli ktoś powiedziałby mi o jej oskarżeniach, nie wróciłbym do mieszkania, a udał się od razu na komisariat, by wyjaśnić całą sprawę - dodał.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Polska jednym meczem straciła wypracowane w 2022 r. punkty rankingu FIFA

- Nie było nocy, żebym spał niespokojnie. Wiem, że nigdy jej świadomie nie skrzywdziłem. Nie wiem, czy ona ma czyste sumienie i czy dobrze sypia. Wybaczam jej te oskarżenia, nadal nie wiem, dlaczego to wszystko zrobiła, ale wybaczam jej - zakończył.

Alves przeprosił żonę. "Myliła się, co do mnie"

Alves skorzystał też z okazji i zwrócił się oficjalnie do żony, Joany Sanz. - To właśnie ona jest jedyną osobą, którą muszę przeprosić. To kobieta, którą poślubiłem osiem lat temu i mam nadzieję, że nasze małżeństwo przetrwa. Poprosiłem ją już o wybaczenie. To były, są i będą dla niej trudne dni. (...) Ja wiem, że dokonałem najlepszego wyboru, biorąc ją za żonę. Chociaż może ona myliła się, co do mnie - podkreślił i wyznał, że to właśnie ze względu na żonę tak często zmieniał wersję wydarzeń - bał się jej reakcji na zdradę.

Zeznania Alvesa są sprzeczne z wersją zdarzeń pokrzywdzonej. Dodatkowo piłkarz miał rzekomo dopuścić się przestępstwa już w więzieniu. Media donosiły, że jest on podejrzany o udział w przemycie papierosów na terenie zakładu karnego. Za to grozi mu dodatkowa sankcja.