Utrzymali się w lidze. Teraz chcą Drągowskiego. To dla niego szansa

Bartłomiej Drągowski zagrał w zeszłym sezonie w 35 meczach w barwach Spezii, siedem razy zachował czyste konto. Ma umowę z klubem ważną jeszcze przez dwa lata, ale najprawdopodobniej nie będzie chciał grać na poziomie Serie B. Był już obserwowany przez dużo większe kluby we Włoszech i konkurentów na poziomie Spezii. Teraz zainteresowanie wykazało Lecce, gdzie Drągowski miałby pewne miejsce w pierwszym składzie.

Lecce chce Drągowskiego

Według "La Gazzetty dello Sport" Bartłomiej Drągowski znalazł się na liście życzeń Lecce, które skończyło miniony sezon na 16. miejscu w tabeli Serie A. Chciałoby zostać na dłużej w lidze, a do tego potrzebuje bramkarza z niemałymi umiejętnościami. Dlatego widzi w Drągowskim duże wzmocnienie składu.

Szansa na grę dla Polaka jest dość duża, ponieważ z Lecce odchodzi Wladimiro Falcone, który wraca do Sampdorii po skończonym okresie wypożyczenia. Lecce nie ma zamiaru go wykupić z klubu z Genui.

Drągowski nie jest jednak jedynym bramkarzem, którego rozpatruje zespół z Apulii. Włoskie media sugerują, że Lecce monitoruje sytuację Pietro Terraciano z Fiorentiny i Luigiego Sepe z Salernitany. Obaj są starsi od Drągowskiego o kilka lat.

Zdaniem "LGdS" faworytem ma być właśnie Drągowski, głównie ze względu na osobę Pantaleo Corvino, dyrektora technicznego Lecce. To on pracował nad transferem Polaka z Jagiellonii Białystok do Fiorentiny w 2016 r., bardzo dobrze go zna.

Transfermarkt wycenia Bartłomieja Drągowskiego na 4,5 mln euro. Lecce może być czwartym włoskim klubem w karirze bramkarza. Dotychczas grał w Fiorentinie, Empoli i Spezii.