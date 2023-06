Probierz przejechał się po ekstraklasie. "Dobrze, że już się tam nie męczę"

Sezon ekstraklasy dobiegł już końca. Mistrzem Polski został Raków Częstochowa, a z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnały się Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. W trakcie rozgrywek dochodziło do wielu zwrotów akcji i... zwolnień trenerów. W maju z posadą pożegnał się m.in. Pavol Stano, który zaliczył kapitalną rundę wiosenną z Wisłą, przez kilka kolejek prowadził nawet w tabeli, ale ostatecznie zespół spadł z ekstraklasy. Jak ocenił Michał Probierz w rozmowie z WP SportoweFakty, to nie tylko brak dużych budżetów, ale wielka presja na wyniki i częste zmiany na ławkach trenerskich, są jednymi z największych problemów polskiej ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Probierz ostro wypowiedział się nt. ekstraklasy. "Zakładnicy wyników"

- Niestety, polscy trenerzy są zakładnikami wyników. Wygląda to tak, że każdy zespół chce grać w pucharach. Nikt nie powie, że "dla nas realne miejsce to ósme, bo mamy do dyspozycji określony budżet". Przerabiałem to w Cracovii. Gdy czytam teraz, że Probierz miał w Krakowie wszystko, co chciał, to trochę... nie dowierzam. Nigdy tego nie tłumaczyłem. Prawda jest taka, że miałem tyle, na ile mogłem sobie pozwolić - powiedział Probierz.

Lech, Legia i Pogoń poznają dzisiaj rywali w el. LKE. Oto potencjalni przeciwnicy

Były trener m.in. Cracovii podkreślił, że polskie kluby potrzebują też większych budżetów, by ściągnąć lepszych zawodników, prezentować wyższym poziom gry i odnosić sukcesy w europejskich pucharach. - Taki wariant byłby bardzo ciekawy, ta liga żyłaby wtedy z naszych wewnętrznych transferów - kontynuował.

Probierz po wielu latach spędzonych w ekstraklasie przeniósł się na ławkę trenerską reprezentacji Polski do lat 21. Jak przyznał, był to bardzo dobry krok w jego karierze i w końcu mógł odetchnąć od realiów polskiej ligi. - Cieszę się, że zostawiłem tam (w ekstraklasie, przyp.red.) puchary i piękną bazę. Wracając do poprzedniego wątku - w ekstraklasie za dużo jest myślenia o wyniku. Ostatnio nawet zaśmiałem się sam do siebie - dobrze, że ja się tam już nie męczę - dodał.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Probierz ocenił współpracę z Santosem. "Nie ma się co obrażać"

Probierz opowiedział też o współpracy z selekcjonerem głównej kadry, Fernando Santosem. Ostatnio kilku zawodników młodzieżówki trenowało z Biało-Czerwonymi podczas czerwcowego zgrupowania. - Nasze zgrupowania się pokrywają. Byłem na dwóch treningach seniorów, rozmawiałem z Grzesiem Mielcarskim. Życzę selekcjonerowi Santosowi jak najlepiej. My też jesteśmy od tego, żeby dostarczać do pierwszej kadry zawodników i nie ma się co obrażać - zakończył.

"Grillowanie" zaczęło się, zanim był remis. Niezrozumiałe procesy w głowach kadrowiczów

Michał Probierz został trenerem kadry U-21 w lipcu 2022 roku. Na razie rozegrał osiem meczów, ale żadnego o stawkę - trzy wygrał, trzy zremisował i w dwóch poniósł porażkę. Teraz przed kadrą walka o awans do młodzieżowego Euro. W eliminacjach nasi młodzi piłkarze zmierzą się z Niemcami, Izraelem, Bułgarią i Estonią.