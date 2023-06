Lech, Legia i Pogoń poznają dzisiaj rywali w el. LKE. Oto potencjalni przeciwnicy

Tym bardziej że polskie kluby zdobyły wystarczającą liczbę punktów rankingowych, żeby zaczynać nie od pierwszej, a od drugiej rundy eliminacji LKE. Po historycznym ćwierćfinale Lech Poznań w minionym sezonie Ligi Konferencji Europy jest apetyt na więcej. Potencjalni rywale są w zasięgu Lecha, Legii i Pogoni.

Oto potencjalni rywale polskich klubów w elim. LKE

Lech Poznań pokazał w minionym sezonie, że nie boi się nikogo. Potrafił strzelić w sumie sześć goli Villarrealowi, przejść przebojowe Bodo/Glimt i rozkręcający się Djurgardens IF. "Kolejorz" postraszył Fiorentinę, strzelając trzy gole na jej terenie i do ostatnich minut miał szanse na awans do półfinału rozgrywek.

W drugiej rundzie eliminacji Lech ma stosunkowo łatwych rywali. W grupie potencjalnych przeciwników są Bohemians 1905 Praga (Czechy), Kalmar FF (Szwecja) Žalgiris Kowno (Litwa) Zalaegerszegi TE FC (Węgry) i FK Auda (Łotwa). Bohemians miał bardzo dobre wyniki dopiero w tym sezonie, zajął czwarte miejsce w czeskiej lidze. Wcześniej przez lata był w okolicach dziesiątej pozycji. Z kolei Kalmar od kilku lat depcze po piętach czołówce w Szwecji. Pragnie wrócić na szczyt po kilkunastu latach.

Legia odbudowała się w zeszłym sezonie i od razu ma duży apetyt na grę w europejskich pucharach. Najpierw musi przejść zespół z następującej grupy: Adana Demirspor (Turcja), Worskła Połtawa (Ukraina), Sabah Baku (Azerbejdżan), Ordabasy Szymkent (Kazachstan) i lepszy z pary Panev?žys (Litwa)-MilsamiO Orgiejów (Mołdawia).

Najbardziej wymagające wydają się być ewentualne dwumecze z Turkami i Ukraińcami. "Wojskowi" z pewnością chcieliby uniknąć lotów za Morze Czarne, do Azerbejdżanu i Kazachstanu.

Pogoń kolejny rok z rzędu spróbuje powalczyć o europejskie puchary, ale ma dość trudną pozycję startową. Wśród potencjalnych rywali "Portowców" są KAA Gent (Belgia), FC Midtjylland (Dania), KuPS (Finlandia), lepszy z pary Linfield (Irlandia Północna)-Vilaznia (Albania) i lepszy z pary Riga FC (Łotwa)-Vikingur Reykjavik (Islandia). W starciu z Belgami Pogoń może być na straconej pozycji. Gent dotarło w zeszłym sezonie do 1/4 finału LKE, jest jednym z lepszych zespołów w swojej lidze. Gra tam Kamil Piątkowski. Trudny może też być wyjazd do Danii. Wyloty na Islandię także nie wychodzą polskim klubom zbyt dobrze.

Losowanie drugiej rundy elim. LKE o godzinie 13:00. Zespoły będą rywalizować w dwumeczu 27 lipca (pierwsze spotkanie) i 3 sierpnia (rewanż). Legia i Lech będą losowane jako drużyny rozstawione, z kolei Pogoń będzie nierozstawiona.