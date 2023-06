Boniek sprowadza Błaszczykowskiego na ziemię. "Odradzałbym mu to"

Jakub Błaszczykowski jest legendą reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach skrzydłowy zagrał 109 meczów, w których strzelił 21 goli. Zawsze imponował zaangażowaniem, które wkładał w grę, gdy nosił koszulkę z orzełkiem na piersi. Nie dziwi, że po zakończeniu kariery chwalili go jego byli koledzy z zespołu oraz trenerzy.

Boniek chwali Błaszczykowskiego. Jest tylko jedno "ale"

Do ogromnego grona osób, które doceniły osiągnięcia Błaszczykowskiego, dołączył też Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN już przy okazji meczu z Niemcami oddał szacunek byłemu reprezentantowi Polski. Przed meczem eliminacyjnym z Mołdawią udzielił też wywiadu w Radiu Kraków, w którym przyznał, jakie emocje towarzyszyły mu podczas tego wydarzenia.

- Wzruszyło mnie to kiedy światła już wygasły i Kuba w tunelu wpadł w objęcia trójki swoich dzieci i żony. W ostatnich latach czasami nie było mi z Kubą po drodze. Wynikało to z tego, że ja byłem prezesem i musiałem myśleć o całym związku. Bardzo szanuję Kubę i dobrze mu życzę, był jednym z najlepszych piłkarzy w reprezentacji w XXI wieku. Teraz czeka go inne życie. Nie wiem, czy będzie chciał jeszcze grać w piłkę, ale ja bym mu to odradzał. Ząb czasu na każdym zostawia rysę. Myślę, że Kuba dzisiaj ma więcej do zaoferowania jako menedżer, dyrektor sportowy, prezes niż jako piłkarz.

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Boniek sugeruje, że Błaszczykowski powinien zakończyć karierę. To samo doradzał mu w programie "Prawda Futbolu". W rozmowie z Radiem Kraków były prezes PZPN zdradził też, co mu imponowało w Błaszczykowskim. - Błaszczykowski w każdym meczu w reprezentacji dawał z siebie wszystko. Zawsze mnie to zaskakiwało że kiedy przyjmował piłkę, nigdy nie myślał o zagraniu do tyłu, tylko szedł odważnie 1 na 1.

Choć słowa Bońka o zębie czasu mogą być bolesne dla Błaszczykowskiego, to w jego wypadku wydają się prawdziwe. Ilkay Gundogan, z którym były reprezentant Polski grał w Borussii Dortmund, przyznał w rozmowie z kanałem Łączy Nas Piłka, że był zdziwiony, gdy dowiedział się, że Błaszczykowski wciąż nie zakończył kariery. Stwierdził też, że po Błaszczykowskim w meczu z Niemcami bardzo szybko było widać zmęczenie.

Od kilku lat Błaszczykowski większość czasu spędza nie na grze w piłkę, a na leczeniu kolejnych kontuzji. W zakończonych niedawno rozgrywkach pierwszej ligi zagrał niecały kwadrans, w ostatnich dwóch meczach sezonu zasadniczego. Gdy Wisła spadała z ekstraklasy, to uzbierał zaledwie 56. minut. Tak naprawdę ostatni okres Błaszczykowskiego, gdy prezentował dość wysoką formę, przypada na sezon 2019/20. Wtedy zagrał w Ekstraklasie w 22 meczach, w których strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Umowa Błaszczykowskiego z Wisłą Kraków obowiązuje do 30 czerwca. Na razie nie poinformował on, jakie są jego plany na przyszłość.