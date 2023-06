Ronaldo absolutnym bohaterem. Portugalia odetchnęła po odejściu Santosa. 14-0! [WIDEO]

Cristiano Ronaldo w meczu z Islandią mógł zostać pierwszym w historii piłkarzem, który osiągnie granicę 200 spotkań w reprezentacji. Tak też się stało, na murawę wyszedł w pierwszym składzie i odebrał pamiątkową koszulkę oraz dyplom za ustanowienie rekordu Guinnessa. A już wcześniej zapowiadał, że bardzo chciałby uczcić jubileusz golem.

Portugalia męczyła się z Islandią. Cristiano Ronaldo zapewnił wygraną

Portugalczycy nieźle zaczęli mecz, ale z czasem mieli coraz większe problemy z rywalami. Bardzo dobrą sytuację miał choćby Victor Palsson, tyle że z kilku metrów nie trafił w bramkę, w dodatku będąc nieatakowanym. Sytuacja Islandczyków skomplikowała się w 80. minucie, gdy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Willum Thor Willumsson.

Bezbramkowy remis utrzymywał się do 89. minuty, gdy o zwycięstwie Portugalczyków przesądził nie kto inny jak Ronaldo. Bernardo Silva dośrodkował w pole karne do Goncalo Inacio, a ten zgrał piłkę do zawodnika Al-Nassr, który z bliska wbił ją do bramki. Sytuacja była sprawdzana przez VAR pod kątem spalonego, lecz ostatecznie nie doszukano się nieprawidłowości. Chwilę później mecz został zakończony.

Kapitalna dyspozycja Portugalii po odejściu Fernando Santosa

Od kiedy na początku roku Roberto Martinez zastąpił Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera, Portugalia osiąga bardzo dobre wyniki. Rozegrała cztery mecze, wszystkie w eliminacjach Euro 2024, i wszystkie wygrała, notując w nich bilans bramkowy 14:0. Należy zaznaczyć, że rywalizowała z teoretycznie dużo słabszymi zespołami, poza Islandią były to Bośnia i Hercegowina (3:0), Luksemburg (6:0) oraz Liechtenstein (4:0).

Tabela grupy J eliminacji Euro 2024