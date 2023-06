Były reprezentant grzmi po blamażu: "Polski trener zostałby zwolniony jeszcze w samolocie"

Reprezentacja Polski przegrała mecz z piątą najgorszą drużyną Europy i po trzech meczach eliminacji Euro 2024 zajmuje przedostatnie miejsce w grupie z dorobkiem tylko trzech punktów. Nie dziwią zatem kolejne głosy oburzenia na sytuację polskiej kadry. niezadowolenia nie kryje także Paweł Kryszałowicz, były reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata w 2002 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski rozśmieszył Santosa. Trening kadry

Kryszałowicz grzmi po katastrofie reprezentacji

Były napastnik uważa, że prowadzenie 2:0 do przerwy wcale nie było dowodem dominacji i przewagi w tym spotkaniu, wbrew powszechnej opinii. - Przegraliśmy z tak słabym zespołem, że to się w głowie nie mieści. Mecz od początku nam się nie układał. Strzeliliśmy gola po stałym fragmencie, nie mając przewagi. Za dużo było długich piłek - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty. Na tle takiego rywala jak Mołdawia trzeba było podwyższyć prowadzenie do przerwy, bo, według Kryszałowicza, "Mołdawianie przecież poza walką nie mieli wiele do zaoferowania".

Gwizdy i wyzwiska. Takich scen na meczu kadry nie było od lat. "O co im chodzi?"

Choć porażka z Mołdawią utrudniła drogę do awansu na mistrzostwa Europy. Poza tym nie widać większego progresu w grze reprezentacji. Kryszałowicz przekonuje, że o awans powinniśmy być spokojni, ale przed Fernando Santosem sporo pracy.

- Myślę, że aż tak źle nie będzie, ale trzeba się wziąć w garść. To nie jest pierwszy taki występ za kadencji Fernando Santosa. Mamy za sobą cztery spotkania z nowym selekcjonerem i jeśli ktoś widzi jakiś progres w porównaniu do okresu sprzed jego przyjścia, to ja się pytam, gdzie. Trudno się takie kompromitacje komentuje - stwierdził.

Załamany Santos w końcu nie wytrzymał. Brutalna prawda między oczy. "Nie potrafię"

Zdaniem byłego reprezentanta środowisko piłkarskie powinno dziś przeprosić Czesława Michniewicza. - Polski trener za coś takiego zostałby zwolniony w drodze powrotnej do kraju, jeszcze w samolocie. Całe otoczenie narzekało na Czesława Michniewicza, a dzisiaj chyba wypadałoby go przeprosić. Stylem może nie czarował, jednak potrafił chociaż osiągać efekty - powiedział Kryszałowicz.

Następny mecz reprezentacji Polski 7 września z Wyspami Owczymi.