Wymowne zachowanie Lewandowskiego po ostatnim gwizdku. A potem przemówił

Robert Lewandowski zagrał 90 minut, zdobył bramkę na 2:0, która ostatecznie nic nie dała. Polscy piłkarze skompromitowali się w Kiszynowie i przegrali z Mołdawią 2:3. Trudno było uwierzyć w to, co się stało. Było to też niewiarygodne dla Lewandowskiego, który chodził w kółko po murawie stadionu. Później porozmawiał z dziennikarzami w strefie mieszanej, ale jego wypowiedzi też pozostawiają niesmak.

Wymowne zachowanie Lewandowskiego po meczu

Nawet dla Roberta Lewandowskiego, kapitana, lidera reprezentacji Polski, czołowego piłkarza świata, wydarzenia z Kiszyniowa są czymś nie do pojęcia. Zanim zszedł do tunelu, kręcił się po murawie, niedowierzając. Na jego zachowanie zwrócił uwagę Przemysław Langier, dziennikarz goal.pl.

- Po meczu Robert Lewandowski chodził w kółko przez dwie minuty. Nie wierzył w to, co się dzieje. Musiał to rozchodzić - mówił Langier w programie pomeczowym portalu meczyki.pl.

Dziennikarz zwrócił później uwagę na Twitterze na późniejsze wyjaśnienia Lewandowskiego, że "to chyba najgorsze tłumaczenie", jakie słyszał.

"Jeśli Mołdawia odebrała wam pewność siebie, to po prostu może nie nadajecie się do tego sportu? Bo jak inaczej to rozumieć? Ta drużyna nie jest w stanie się dźwigać. Nie lubię tego hasła używać, ale żywcem aż się prosi, by mówić o braku charakteru" - grzmiał w mediach społecznościowych.

Lewandowski: Nagle straciliśmy pewność siebie

Robert Lewandowski nie wyszedł do dziennikarzy Polsatu Sport i TVP Sport, by wytłumaczyć przyczyny wstydliwej porażki z Mołdawią. Z przedstawicielami pozostałych mediów porozmawiał w strefie mieszanej, do której wyszedł jako pierwszy. Wtedy spróbował wyjaśnić, jak doszło do piłkarskiej katastrofy. Z zakłopotaniem kręcił głową.

- Ciężko ten mecz skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy. Prowadziliśmy grę, strzeliliśmy dwie bramki... To, co się wydarzyło w drugiej... - urwał wypowiedź, ale po chwili kontynuował. - Gdy tracisz trzy bramki na wyjeździe i to jeszcze w taki sposób, bo sami te bramki podarowaliśmy, to na pewno boli. W tej chwili ten margines błędu jest naprawdę mały i nic nam nie pozostało jak wygrywanie kolejnych meczów - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Z jego słów wynika, że polscy piłkarze dali się zaskoczyć na początku drugiej połowy, kiedy Mołdawia strzeliła gola kontaktowego, a potem nie mogli złapać odpowiedniego rytmu.

- Popełniliśmy jeden, drugi błąd, nagle straciliśmy pewność siebie. Po pierwszej bramce straconej zupełnie zatraciliśmy się, nie mogliśmy znaleźć równowagi. Mieliśmy jeszcze sytuację na zabicie tego meczu, na 3:1, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ciężko coś powiedzieć, bo to jest praktycznie niewiarygodne. Myślę, że cała druga połowa nie wyglądała tak jak powinna. Zespół Mołdawii zdobył kontaktową bramkę i gdzieś zachwiało to naszą pewnością siebie. Teraz musimy patrzeć do przodu. Czuję wielkie rozczarowanie - przyznał Lewandowski.

Nigdy Polska nie przegrała z tak nisko notowaną drużyną w rankingu FIFA. W ostatnim notowaniu, z 6 kwietnia, Mołdawia zajmowała 171. miejsce, była piątą najgorszą europejską reprezentacją w tym zestawieniu.

Polska zajmuje czwarte, przedostatnie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej z dorobkiem zaledwie trzech punktów po trzech meczach, za zwycięstwo z Albanią 1:0. Jesienią rozegra pięć spotkań w ramach eliminacji Euro 2024. Następny mecz Polaków odbędzie się 7 września z Wyspami Owczymi.