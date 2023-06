Tak mołdawskie media reagują po wygranej z Polską. "Na kolana"

We wtorkowy wieczór w Kiszyniowie doszło do ogromnej sensacji w eliminacjach Euro 2024. Reprezentacja Mołdawii przegrywała 0:2 z Polską po pierwszej połowie, ale zdołała wygrać 3:2 po dublecie Iona Nicolaescu i trafieniu Vladyslava Baboglo. Nasi rywale wygrali pierwszy mecz o stawkę w XXI wieku, w którym przegrywali dwiema bramkami. Mołdawianie awansowali na trzecie miejsce w grupie E, a Polacy spadli na czwartą pozycję i znajdują się tylko nad Wyspami Owczymi. "Miało być łatwo, lekko i przyjemnie, a niestety tak nie było. Kadrę żegnały gwizdy" - pisał z Kiszyniowa Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Mołdawskie media reagują po pokonaniu Polski. "Kadra Lewandowskiego powalona"

Media sportowe w Mołdawii krótko odnotowały fakt wygranej z Polską w eliminacjach do mistrzostw Europy. "Reprezentacja Mołdawii sensacyjnie pokonała Polskę. Nasza drużyna odniosła ekscytujące i sensacyjne zwycięstwo" - pisze portal moldfootball.com. "Mołdawia przeszła do historii na stadionie Zimbru. Kadra Lewandowskiego powalona na kolana" - czytamy na stronie mołdawskiej telewizji Pro TV Chisinau. To pierwsza wygrana Mołdawii w tych eliminacjach.

Mołdawia rozpoczęła zmagania w grupie E od remisu 1:1 na własnym obiekcie z Wyspami Owczymi. Potem przyszła pierwsza niespodzianka, ponieważ udało im się u siebie bezbramkowo zremisować z Czechami. Przed starciem z naszą reprezentacją w Kiszyniowie Mołdawia przegrała 0:2 na wyjeździe z Albanią. Teraz, dzięki wygranej nad Polską, kadra prowadzona przez Siergieja Kleszczenko, awansowała na trzecie miejsce w tabeli.

Kolejny etap rywalizacji o awans na mistrzostwa Europy czeka nas we wrześniu. Wtedy reprezentacja Polski zagra przeciwko Wyspom Owczym (07.09) oraz Albanii (10.09). - My musimy wygrać teraz wszystkie mecze, Taka jest prawda. Sami sobie to stworzyliśmy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego - mówił Piotr Zieliński po zakończonym meczu. - Jest nam wstyd, jesteśmy źli, rozczarowani, niestety - dodawał Jan Bednarek.