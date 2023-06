Boniek zobaczył, co zrobili Polacy. Nie wytrzymał

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór się skompromitowała. Biało-Czerwoni przegrali w eliminacjach do przyszłorocznego Euro z Mołdawią 2:3 (2:0). Po pierwszej połowie wszystko wyglądało wprost idealnie, bo Polacy prowadzili po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. Ale w drugiej połowie zagrali koszmarnie, stracili aż trzy gole (dwa wbił Ion Nicolaescu, jedną Vladyvlav Baboglo) i sensacyjnie przegrali.

Zbigniew Boniek skomentował kompromitację Polaków. Mocne słowa

"'Wstyd. Żenada. Kompromitacja. Hańba. Frajerstwo' - brzmiała legendarna okładka "Faktu" po porażce z Ekwadorem na MŚ 2006. "Nie wracajcie do domu" - to akurat nie pasuje, bo po tym blamażu reprezentanci Polski i tak udadzą się na urlopy. Ale wyjeżdżają z myślą, że w eliminacjach do Euro 2024 przegrali w Kiszyniowie ze 171. w rankingu FIFA Mołdawią 2:3" - pisał o meczu Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, krótkim wpisem na Twitterze również podsumował grę Polaków. "Po pierwszej połowie wydawało się ze 4 gole to obligo!!!! Drugie 45 minut do totalna kompromitacja. Nie do wiary" - napisał Boniek.

Polacy po porażce w Kiszyniowie spadli na czwartą pozycję w tabeli. Biało-Czerwoni tracą teraz do prowadzących Czechów cztery punkty, do wicelidera, czyli Albanii, trzy, a do Mołdawii - dwa. Tabelę polskiej grupy można zobaczyć tutaj.

W czwartej kolejce drużyna Fernando Santosa podejmie Wyspy Owcze, a Czesi zmierzą się przed własną publicznością z Albanią.