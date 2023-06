Cristiano Ronaldo przebił wszystkich. Niesamowity wyczyn. Jest pierwszy

Cristiano Ronaldo gra w reprezentacji Portugalii nieprzerwanie od 2003 roku. Wówczas zadebiutował w meczu towarzyskim z Kazachstanem. Od tamtej pory zagrał w pięciu edycjach mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata. W 2016 roku triumfował wraz z kadrą na Euro we Francji.

Cristiano Ronaldo pobił rekord. Niesamowity wyczyn

W ciągu 20 lat kariery reprezentacyjnej kilkakrotnie zapisał się na kartach historii. Obecnie jest najlepszym strzelcem Portugalii (122 gole), a niedawno został piłkarzem z największą liczbą występów w kadrze wśród wszystkich piłkarzy. We wtorkowym meczu z Islandią w eliminacjach do Euro 2024 pobił kolejny niesamowity rekord. Było to jego 200. spotkanie w reprezentacji Portugalii i tym samym został pierwszym zawodnikiem w historii, który osiągnął tę magiczną barierę.

- Jestem bardzo dumny, że jako pierwszy rozegram 200 meczów w kadrze. To coś, czego nigdy sobie nie wyobrażałem. Reprezentowanie kadry narodowej zawsze było moim marzeniem. Zagranie w niej 200 meczów nie jest dla każdego. Nie ma zbiegów okoliczności. Chcę nadal uszczęśliwiać wszystkich Portugalczyków. Mam nadzieję, że ta podróż szybko się nie skończy - powiedział przed meczem.

Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 200 Bader Al-Mutawa (Kuwejt) - 196 Chin Ann Soh (Malezja) - 195 Ahmed Hassan (Egipt) - 184 Ahmed Kano (Oman) - 182

Portugalia idzie jak burza przez elimincacje

Po pierwszej połowie w meczu z Islandią utrzymuje się bezbramkowy remis. Portugalczycy mogą być jednak spokojni, ponieważ ich drużyna świetnie sobie radzi w eliminacjach do mistrzostw Europy. Do tej pory rozegrała trzy mecze i zanotowała komplet zwycięstw. Pokonała kolejno Liechtenstein (4:0), Luksemburg (6:0) i Bośnię i Hercegowinę (3:0).