Aktywiści przerwali mecz Niemców. Ter Stegen pokazał, co potrafi [WIDEO]

W czasie gdy większość europejskich drużyn walczy o awans na przyszłoroczne Euro, reprezentacja Niemiec rozgrywa mecze towarzyskie. Ma to oczywiście związek z tym, że gospodarzem turnieju będą właśnie nasi zachodni sąsiedzi. Podczas czerwcowej przerwy na kadrę piłkarze Hansi Flicka najpierw przegrali 0:1 z Polską, a we wtorek zmierzyli się z Kolumbią.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Aktywiści na meczu Niemców. Próbowali przykuć się do słupka

W pierwszej połowie meczu towarzyskiego z zespołem z Ameryki Południowej na stadionie w Gelsenkirchen doszło do kuriozalnej sytuacji. Na murawie pojawiła się dwójka aktywistów, którzy próbowali przykuć się do słupka bramki strzeżonej przez Marc Andre ter Stegena.

Czysta perfekcja! Tak Lewandowski strzelił na 2:0. Ale co zrobili obrońcy? [WIDEO]

Na murawie od razu pojawiła się ochrona, jednak zanim służby dobiegły do bramki, sam niemiecki golkiper zaczął powstrzymywać te osoby. Po chwili ochroniarze złapali aktywistów i wyprowadzili ich ze stadionu. O sytuacji poinformował w mediach społecznościowych Florian Plettenberg. "Niesamowite, Ter Stegen używa swojej siły fizycznej, aby powstrzymać ludzi przed przykuwaniem się do słupków!" - napisał dziennikarz.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Zachowanie aktywistów było aktem protestu przeciwko kopalniom. "Zatrzymać kopalniane szaleństwo" - taki napis widniał na koszulkach osób, które wtargnęły na murawę.

Pokaz siły grupowego rywala Polaków. Miazga. Strzelili trzy gole w 30 minut

Nie pierwsza taka sytuacja w piłce nożnej. Podobne sceny w Anglii

To nie pierwsza tego typu sytuacja na europejskich stadionach w ostatnim czasie. W marcu 2022 roku pisaliśmy o podobnym incydencie podczas meczu Evertonu z Newcastle United. Wówczas na początku drugiej połowy meczu ekologiczny aktywista przywiązał się do bramki i nie chciał opuścić płyty boiska. Na jego koszulce widniał napis "Just Stop Oil", co można przetłumaczyć jako apel o zatrzymanie ropy. Mężczyzna przywiązał się do słupka na opasce zaciskowej, a incydent spowodował przerwanie meczu na kilka minut.