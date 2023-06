Szokujące obrazki w el. ME. Sędzia musiał przerwać mecz. "To jakiś żart" [WIDEO]

Szkocja i Gruzja stanęły naprzeciw sobie w meczu eliminacyjnym grupy A. Murawa na Hampden Park nie nadawała się jednak do użytku. Tuż przed meczem nad Glasgow rozpętała się straszliwa ulewa. Obfite opady dały się we znaki organizatorom, ale mimo to sędzia pozwolił na grę. Szybko tego pożałował.

Absurdalne sceny podczas meczu Szkocja - Gruzja. Piłkarze brodzili, a piłka stała. Sędzia musiał zareagować

Gra nie toczyła się bowiem w sprawiedliwych warunkach. Piłka zatrzymywała w kałużach, przez co piłkarze nie byli w stanie przeprowadzić skutecznego dryblingu. Sami też mieli lekkie problemy z poruszaniem się, a każdy wślizg, odbiór czy nawet podanie kończyły się mocnym rozbryzgiem wody. - To jakiś żart - rzucił na Twitterze David Tanner, dziennikarz TalkSport.

Najlepszy dowód na to, że w takich warunkach nie da się grać dał jednak Saba Lobjanidze. Gruziński napastnik oddał strzał z krawędzi pola karnego. Wydawało się, że przymierzył prosto w dolny róg. Gdy tylko piłka zetknęła się z przemoczoną murawą, lekko zmieniła kierunek lotu, ostro wyhamowała i potoczyła się obok słupka.

Po chwili Szkoci wyszli na prowadzenie. Już w szóstej minucie Callum McGregor wykorzystał podanie Lyndona Dykesa. W tej sytuacji dalsza rywalizacja mijała się z celem. Wiele zależało od przypadku. Arbiter przerwał grę i piłkarze zeszli do szatni.

Nie wszystko było jednak stracone. O godzinie 22:00 polskiego czasu piłkarze obu drużyn miały wznowić grę. Nieco wcześniej wyszli nawet na rozgrzewkę. Decyzja należała jednak do sędziego, a ten negatywnie ocenił stan murawy. Następnie mecz miał być wznowiony o 22:15. Organizatorzy dali sobie jednak czas i w końcu o 22:32 polskiego czasu sędzia zgodził, by kontynuować spotkanie.