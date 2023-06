Wisła znalazła nowego zawodnika. Kiedyś FC Barcelona

Wisła Kraków nie zdołała w poprzednim sezonie wywalczyć powrotu do ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Radosława Sobolewskiego niespodziewanie przegrała w play-offach 1:4 z Puszczą Niepołomice, która finalnie cieszyła się z awansu. W Krakowie nie składają jednak broni, a klub już szykuje się na walkę o awans w następnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sektor Jakuba Błaszczykowskiego na meczu Polska - Niemcy. Kibicuje brat Dawid

Wisła Kraków może niedługo pozyskać byłego zawodnika FC Barcelony

Wisła podjęła już pierwsze decyzja na temat kształtu drużyny w kolejnych rozgrywkach. Trenerem zespołu w dalszym ciągu będzie Sobolewski, a funkcję dyrektora sportowego utrzymał Kiko Ramirez. Hiszpan solidnie przykłada się do swoich obowiązków, o czym świadczą informacje o ściągnięciu do krakowskiego klubu swojego rodaka. Mowa o wychowanku Sewilli, Jesusie Alfaro, który w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne. 31-latek może być więc pierwszy wzmocnieniem Wisły przed nowym sezonem.

Alfaro na początku kariery występował w zespołach grających w III lidze hiszpańskiej. W 2016 roku zwrócił jednak uwagę FC Barcelony i został zawodnikiem drugiego garnituru Dumy Katalonii (III liga). W sezonie 2016/17 zaprezentował się z bardzo dobrej strony, strzelając 10 bramek i notując 13 asyst. Przyczynił się tym samym do awansu drużyny do II ligi hiszpańskiej, ale później szybko wypadł z podstawowego składu. W styczniu 2018 roku przeniósł się do Realu Saragossa, a później występował w innych III-ligowcach w Hiszpanii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Lewandowski zauważył problem FC Barcelony. Padły bolesne słowa

Ostatnim klubem 31-letniego hiszpańskiego napastnika było CD Bajadoz, z którym związał się 14 lipca ubiegłego roku. Choć na przestrzeni sezonu rozegrał 36 spotkań ligowych, strzelił jedynie dwie bramki i popisał się pięcioma asystami.