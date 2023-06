Trener PSG na wylocie. Już czeka na niego inny wielki klub

Gdy Christophe Galtier przychodził do PSG, podpisał dwuletni kontrakt. Jest wielce prawdopodobnie, że zakończy współpracę z klubem po zaledwie jednym sezonie. Według francuskich mediów duże zainteresowanie trenerem wykazuje Olympique Marsylia, gdzie właśnie zwalnia się posada.

Marsylia chce trenera PSG

Galtier trenował same uznane zespoły we Francji - AS Saint-Etienne, Lille, z którym zdobył mistrzostwo Francji, Niceę i właśnie PSG. Mimo wykręcenia średniej powyżej dwóch punktów na mecz i zdobycie mistrzowskiego tytułu, w Paryżu nie są zadowoleni.

Paris Saint-Germain, mimo posiadania zdolnego trenera i plejady wybitnych piłkarzy w składzie, zawiodło w europejskich pucharach. Odpadło w 1/8 finału Ligi Mistrzów i marzenia o podboju Europy musi odłożyć na kolejne lata. W najważniejszych meczach PSG rozczarowywało swoją grą, a dominacja w lidze francuskiej wcale nie była taka pewna. Szefowie klubu stawiali ultimatum Galtierowi w trakcie sezonu. Trener przetrwał, choć stracił posłuch w części szatni.

W Paryżu chcą jak najszybciej przebudować zespół i sztab szkoleniowy, dlatego sporo się mówi o zwolnieniu Galtiera. Zagraniczne media donosiły o negocjacjach z Julianem Nagelsmannem, ale temat upadł, Niemiec zerwał rozmowy. Dziś faworytem do przejęcia posady ma być Luis Enrique, były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

Sam Galiter ma zdawać sobie sprawę z sytuacji i liczyć się z wypowiedzeniem umowy przez władze PSG. Ale na zainteresowanie ze strony innych klubów nie powinien narzekać. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że prowadzi rozmowy z Napoli. Ostatecznie mistrz Włoch zdecydował się na zatrudnienie Rudiego Garcii w miejsce Luciano Spalettiego.

Według najnowszych doniesień Mohameda Bouhafsiego z France Televisions Olympique Marsylia chce zatrudnić Galtiera. Miało już dojść do rozmów między klubem a trenerem. Francuz zastąpiłby na stanowisku Igora Tudora. Chorwat zapowiedział rozwiązanie kontraktu z OM, był niezadowolony z zarządzania klubem. Tudor był łączony z Juventusem, ale wszystko wskazuje na to, że Massimiliano Allegri pozostanie w Turynie.

Z kolei Hanif Ben Berkane z "Foot Mercato" informował o zainteresowaniu ze strony saudyjskiego Al Shabab. Saudyjczycy mieli już kontaktować się z otoczeniem trenera, ma być ich kandydatem numer jeden. Galtier ma nie zamykać się na ofertę z Azji.

Rozmowy nt. rozstania PSG z Galtierem mają iść sprawnie. Klub nie będzie blokował żadnego kierunku przenosin trenera.

W całej karierze trenerskiej Glaiter dwa razy wygrał mistrzostwo Francji, raz zdobył Puchar Ligi Francuskiej i Superpuchar Francji.