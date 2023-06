Zinedine Zidane rozpłakał się na uroczystości. "Najstraszniejsza rzecz" [WIDEO]

Zinedine Zidane był wybitnym piłkarzem. Razem z reprezentacją Francji zdobył m.in. mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Po zakończeniu kariery zasiadł na ławce trenerskiej, gdzie też odnosił sukcesy. Wspólnie z Realem Madryt wygrał aż 11 trofeów. Od 2021 roku pozostaje bezrobotny. I choć po Francuza ustawia się kolejka chętnych, to ten sukcesywnie odmawia, czekając na ofertę poprowadzenia kadry narodowej. 50-latek nie próżnuje jednak w czasie wolnym i bierze udział w inicjatywach niekoniecznie związanych z futbolem.

Zidane wsparł projekt budowy hospicjum dla dzieci. Wielkie wzruszenie Francuza

W poniedziałek Zidane pojawił się w Istres, gdzie oficjalnie poinformował, że został jednym ze sponsorów i zwolenników budowy hospicjum dla dzieci w ostatnim stadium chorób nowotworowych. Ośrodek ma rozpocząć działalność w 2025 roku. Podczas eventu działacze przedstawili szczegóły projektu, a Francuz wygłosił krótkie przemówienie. Wideo z udziałem byłego piłkarza natychmiast trafiło do sieci i wywołało wielkie poruszenie.

Widać na nim, jak Zidane z trudem panuje nad emocjami. Budowa hospicjum ma dla niego również wymiar osobisty. Przed laty jego rodzice przeżyli traumę po stracie małoletniego syna i brata Francuza. Kiedy były piłkarz mówił o inicjatywie stowarzyszenia "Le Point Rose" wielokrotnie łamał mu się głos.

- To projekt więcej niż wyjątkowy. Jestem dumny, że mogę go sponsorować. Jestem dumny, że mogę obiecać tym wszystkim rodzinom coś wyjątkowego. Utrata dziecka to najstraszniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Moi rodzice tego doznali i wiem, że to trudne. Będę was wspierał w pełni - zadeklarował Zidane cytowany przez "Le Parisien".

Za zaangażowanie Francuza podziękowało samo stowarzyszenie. "Dziękujemy naszemu niezwykłemu sponsorowi za to, że zgodził się poprzeć nasz projekt (...) Wyjątkowy człowiek, którego podziwiamy bardziej za serce niż za ogromny talent. To wielki dzień w historii naszego stowarzyszenia" - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

Zidane może wrócić do Realu

Zidane nie może narzekać na brak ofert pracy. Niewykluczone, że już niedługo wróci do Realu, ale w zupełnie innej roli. Jak donosi kataloński "Sport", Florentino Perez próbuje przekonać Francuza do objęcia posady osobistego doradcy prezesa klubu. Zinedine miałby mu pomagać w kwestiach stricte sportowych i organizacyjnych.

Media donoszą, że były piłkarz zagwarantowałby też Perezowi większą swobodę w przypadku odejścia Carlo Ancelottiego. Wówczas to właśnie Francuz miałby zastąpić Włocha na ławce trenerskiej. O tym, jaką ostatecznie decyzję podejmie Zidane, przekonamy się w najbliższych tygodniach.