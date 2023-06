Dobre wieści dla Polaków przed meczem z Mołdawią. To po prostu trzeba wykorzystać

Reprezentacja Polski zagra we wtorek z Mołdawią pierwszy raz od dziesięciu lat. Choć wciąż rywal potrafi być bardzo niewygodny, to we wtorek zmierzy się z Biało-Czerwonymi bez ważnych piłkarzy. Selekcjoner powiedział wprost, że Mołdawia "przystąpi poważnie osłabiona".

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Mołdawia osłabiona na Polskę

- Reprezentacja piłkarska Mołdawii przystąpi do wtorkowego meczu z Polską w eliminacjach do Euro 2024 poważnie osłabiona. Kiedy w ekipie brakuje jednego czy dwóch zawodników, to można ich jakoś zastąpić. Problem pojawia się wtedy, kiedy masz więcej niedysponowanych graczy - przyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Serghei Clescenco.

W mołdawskiej kadrze zabraknie przede wszystkim Artura Ionity. Kapitan reprezentacji zmagał się w tym sezonie z kontuzją kolana, ale to nie problemy zdrowotne wykluczyły go z udziału w meczu. Nie będzie go "z powodów rodzinnych". On grał z Polską 10 lat temu, kiedy Biało-Czerwoni zremisowali w Kiszyniowie 1:1.

Takim składem Polska ma zagrać z Mołdawią. Piłkarze trenowali między blokami

Nieobecny będzie lewy obrońca Denisa Marandici. Pod znakiem zapytania stoi występ trzech pomocników. Mihail Caimacov, Eugeniu Cociuc i Mihai Platica zmagają się z urazami. Cociuc ma problemy ze ścięgnem Achillesa.

- Liczę, że w pełni sił będą moi rezerwowi zawodnicy, nie przestraszą się silniejszego rywala, ani głośnych nazwisk z polskiej kadry, takich jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy Wojciech Szczęsny. Zawsze powtarzam to moim zawodnikom: możesz wejść na zaledwie 10 czy 15 minut i przejść do historii - powiedział Clescenco.

Polacy, uważajcie! To tam była największa kompromitacja kadry w XXI wieku

W eliminacjach Euro 2024 Mołdawia zagrała już trzy mecze. Zremisowała z Wyspami Owczymi (1:1) i Czechami (0:0) oraz przegrała z Albanią (0:2). Mecz Mołdawia - Polska o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.