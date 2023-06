112. drużyna świata znów sprawiła sensację! Zabójczy rajd w końcówce [WIDEO]

Kazachstan sprawił kolejną sensację w eliminacjach do Euro 2024. Po pokonaniu m.in. Danii, tym razem Kazachowie okazali się lepsi od Irlandii Północnej i to na jej terenie. Zwyciężyli w Belfaście 1:0 po golu Abata Ajmbetowa w 88. minucie gry, który trafił do siatki po samotnym rajdzie przez ponad pół boiska!

