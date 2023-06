Legenda polskiego klubu wraca w zaskakującej roli. Niedawno walczył w ringu

Maciej Korzym przez lata występował na boiskach polskiej ekstraklasy, między innymi w barwach GKS-u Bełchatów, Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Górnika Zabrze, a w najważniejszych krajowych rozgrywkach rozegrał łącznie 240 spotkań. W latach 2016-20 był zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, której jest wychowaniem. Po trzech latach powrócił do klubu w zupełnie nowej roli.

Maciej Korzym dyrektorem sportowym Sandecji Nowy Sącz

Początkiem miesiąca nowosądecki klub poinformował, że 35-latek objął funkcję doradcy zarządu do spraw sportowych. Korzym szybko zaliczył awans w strukturach zespołu i w dniu dzisiejszym został dyrektorem sportowym Sandecji. Były napastnik będzie odpowiedzialny za budowanie zespołu na kolejny sezon i rozmowy z zawodnikami na temat ich roli w klubie.

Początki kariery Korzyma były bardzo obiecujące. Zaczynał w Starcie Nowy Sącz, a później przeniósł się do Sandecji, gdzie jako 15-latek zaczął trenować z pierwszym zespołem. W tym samym roku otrzymał zaproszenie na testy do AS Monaco, a rok później trenował z juniorami Chelsea. Nie zdecydował się jednak na grę za granicą i całą karierę spędził w rodzimych klubach. 35-latek ma również na koncie łącznie 12 występów w młodzieżowych reprezentacjach kraju. W kadrze U21 strzelił cztery bramki w siedmiu spotkaniach.

Jeszcze niedawno Korzym próbował sił w kickboxingu. W październiku 2021 roku na gali South Battle Fight Night w Kątach w formule K1 pokonał Huberta Schmidta.

W ubiegłorocznych rozgrywkach Sandecja piąty rok z rzędu rywalizowała w I lidze. Ostatnie miesiące były bardzo nieudane dla zespołu, który zdołał odnieść jedynie pięć zwycięstw. Bilans drużyny uzupełnia 12 remisów i aż 17 porażek, co przełożyło się na zdobycie 27 punktów i spadek do II ligi.