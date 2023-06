Szok w kadrze Belgii. Courtois się obraził i uciekł ze zgrupowania

Reprezentacja Belgii w sobotę w trzeciej kolejce kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024 zremisowała 1:1 (0:1) z Austrią. W 21. minucie goście zdobyli gola, bo do własnej bramki trafił Orel Mangala. W 62. minucie wyrównał Romelu Lukaku.

Szok w kadrze Belgii. Courtois opuścił zgrupowanie

Setny mecz w reprezentacji Belgii rozgrywał Thibaut Courtois. Liczył na to, ze względu na jubileuszowy występ, założy opaskę kapitańską. Trener Domenico Tedesco zdecydował jednak inaczej - w roli kapitana wystąpił Romelu Lukaku.

- Thibaut Courtois jest dla nas bardzo ważny. Bardzo go cenię. W sobotę rozmawiałem z Lukaku i Thibautem na temat opaski kapitańskiej. W meczu z Austrią był nim Lukaku, a w spotkaniu z Estonią kapitanem miał zostać Courtois. To dla nas ważne, żeby czuł się doceniony. W moich oczach to najlepszy bramkarz świata. Kocham go jako bramkarza, ale także jako człowieka - mówił po spotkaniu trener Tedesco.

- Pod nieobecność kapitana Kevina De Bruyne'a, Courtois chętnie założyłby opaskę przeciwko Austrii. W obozie kadrze Belgii można usłyszeć, że Courtois podobno nie był zadowolony z rotacji i tego, jak trener narodowy poradził sobie z kwestią kapitana drużyny. Rozczarowany Courtois był oschły dla wielu kolegów z drużyny - czytamy w dzienniku HLN.

Dzień później piłkarze reprezentacji Belgii zauważyli, że na kolację nie przyszedł Thibaut Courtois. Mało tego, nie było go już w hotelu. Okazało się, że bramkarz samowolnie opuścił zgrupowanie. Bramkarz miał obrazić się na sztab szkoleniowy i wrócić do domu.

Dziennikarze HLN dodali, że być może powodem nieobecności jest uraz, bo 31-letni bramkarz w ostatnich tygodniach zmagał z problemem z kolanem. Szybko okazało się jednak, że to nie był prawdziwy powód opuszczenia zgrupowania przez golkipera Realu Madryt.

Trener Belgów: Jestem w szoku

- Po fakcie dyskutowano, by przykryć to kontuzją, ale szybko usunąłem ten pomysł. Chciałbym móc powiedzieć, że chodzi o uraz, ale nie mogę kłamać. Zawsze staram się chronić piłkarzy, ale w tej sytuacji to jest niemożliwe. Próbowałem go przekonać, żeby został z nami na te dwa dni. Czy u mnie zagra? To nie jest odpowiedni moment, by rozmawiać o przyszłości. Próbowałem go przekonać, żeby został, ale taka była jego decyzja. Ten temat pozostaje na wrzesień, teraz to nie jest moment, żeby go rozwiązywać. Na razie jestem w szoku - dodał trener kadry Belgii.

W miejsce Courtoisa do składu ma zostać powołany Matz Sels z francuskiego Strasbourga.

We wtorek Belgia w czwartej kolejce kwalifikacji do Euro zmierzy się z Estonią. Początek meczu o godz. 20.45.