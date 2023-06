"Pozdrowienia" dla Putina podczas meczu. Oto co zrobili kibice [WIDEO]

W piątek w Rydze odbywał się pojedynek Łotwy z Turcją w ramach rozgrywek grupy D. W trakcie spotkania miejscowi fani wznosili okrzyki "Putin ch*j!", aby pokazać swoje stanowisko wobec sytuacji na świecie oraz solidaryzować się z Ukrainą. Podobne hasła można było słyszeć na polskich stadionach w pierwszych miesiącach wojny.

"Putin ch*j!" na stadionie w Rydze. Łotewscy kibice pokazali co myślą

Na murawie lepsi okazali się goście, którzy zwyciężyli 3:2, mimo że w 94. minucie to gospodarze doprowadzili do wyrównania za sprawą Kristersa Tobersa, zawodnika Lechii Gdańsk. Jednak chwilę później gola na wagę trzech punktów dla Turcji strzelił Irfan Can Kahveci, który na murawie przebywał wówczas raptem parę minut. Łotysze kończyli mecz w dziesiątkę, gdyż w 83. minucie czerwoną kartkę obejrzał Eduards Emsis. Z polskich wątków należy odnotować również udział w meczu Vladislavsa Gutkovskisa, który kwadrans przed końcem spotkania opuścił plac gry, oraz Andrejsa Ciganiksa.

Po trzech grupowych meczach Turcja ma na koncie 6 punktów - dwa więcej od drugiej Walii. Po cztery oczka zdobyły Chorwacja oraz Armenia, lecz w tylko dwóch spotkaniach. Chorwacja zaległości spowodowane swoją obecnością w Final Four Ligi Narodów odrobi jesienią. Outsiderem grupy D jest Łotwa, której nie udało się jeszcze zdobyć żadnego punktu.