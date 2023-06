"Nowy bohater Moskwy" skazany na 1,5 roku. Próbuje wykiwać wszystkich

Problemy z prawem Quincy'ego Promesa ciągną się od dłuższego czasu. W maju poinformowano, że prokuratura oskarża go o przemyt ponad 1,3 tony kokainy. Holenderskie media piszą, że jej wartość może przekraczać nawet 75 mln euro. Zatrzymani zostali już jego wspólnicy.

"Rosyjskie serce" skazany na półtora roku więzienia

To tylko początek, gdyż w poniedziałek zapadł wyrok za inny wybryk 31-latka. Trzy lata temu na jednej z imprez rodzinnych Promes dźgnął nożem kuzyna, a przy okazji skradł naszyjnik, za co prokuratura domagała się dwóch lat więzienia. Wyrok sądu był trochę łagodniejszy, gdyż piłkarz Spartaka Moskwa został skazany na półtora roku odsiadki. Oskarżony nie przyznał się do zarzuconych mu czynów, a także nie zjawił się na rozprawie. Pojawił się jedynie jego adwokat.

Piłkarz nie mógł tego zrobić osobiście, gdyż obecnie przebywa w Rosji, przez co holenderskie władze nie są w stanie wyegzekwować kary. Sam Promes stara się o rosyjskie obywatelstwo, aby uniknąć ekstradycji. Nazywano go też "nowym bohaterem Moskwy". Mówi, że czuje się Rosjaninem i ma "rosyjskie serce". Jeśli tak się stanie - a wszystko na wskazuje - piłkarz uniknie więzienia.

W sezonie 2022/23 Promes strzelił 25 goli i zanotował 10 asyst w 37 meczach dla Spartaka Moskwa. Holender do stolicy Rosji pierwszy raz trafił w 2014 roku, lecz wrócił do moskiewskiego klubu w lutym 2021 roku. Jego kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku, ale wszystko wskazuje na to, że 31-latek zamierza pozostać w tym kraju na dłużej.