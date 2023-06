Kibic MLS pobił wszystkie rekordy w precyzji. Przecież to jest niemożliwe [WIDEO]

Choć San Jose Earthquakes oddało 12 strzałów tego wieczora, a goście z Portland zanotowali 16 uderzeń, to piłka ani razu nie znalazła drogi do siatki. Znaczniej lepszą precyzją popisał się jeden z kibiców, który w trakcie przerwy meczowej zaprezentował swoje nietuzinkowe umiejętności techniczne. To po prostu trzeba zobaczyć:

"Szokująca precyzja", "Ciekawe co wygrał?, "Nominuję go do nagrody dla zawodnika mecz". "San Jose powinno z nim podpisać kontrakt" - to tylko część z licznych komentarzy pod filmikiem, który robi furorę w sieci.

Co prawda w internecie można znaleźć ten filmik z dopiskiem, że autorem niezwykłego zadania jest Paulo Dybala z Romy, ale to nie Argentyńczyk. Co prawda lewa noga się zgadza, jednak wystarczy spojrzeć na tatuaż. Dybala ma bliźniaczo podobny, ale na lewej, a nie na prawej ręce.

A jak wygląda tabela MLS?

Ale wróćmy do ligi amerykańskiej. Po tym remisie San Jose Earthquakes ma na koncie 27 punktów, co zapewnia mu czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej, gdzie przoduje St. Louis City, które ma 29 punktów po 17 meczach, a San Jose rozegrało o spotkanie więcej. Z kolei Portland zajmuje dopiero dziewiątą lokatę (21 pkt).