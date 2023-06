Strzelił gola i zaszokował wszystkich. "Będziemy pamiętać" [WIDEO]

W ubiegły weekend zakończyły się rozgrywki na trzecim poziomie rozgrywkowym w Danii. Pomimo zajęcia drugiego miejsca w rundzie zasadniczej, gwarantującego awans na zaplecze Superligi, zespół Aarhus Fremad dużo gorzej zaprezentował się po podziale ligi na grupy mistrzowską i spadkową. Ostatecznie uplasował się na czwartym miejscu, przez co przyszły sezon ponownie spędzi w drugiej dywizji. Do niecodziennej sytuacji doszło w jego ostatnim ligowym spotkaniu.

Wyjątkowa cieszynka w Danii. To nie żart. Piłkarz po strzeleniu gola udał się na piwo

W sobotnim starciu 10. kolejki grupy mistrzowskiej Aarhus pokonało na własnym stadionie Akademisk Boldklub Kopenhaga 5:2. Do 80. minuty na tablicy świetlnej widniał jednak rezultat 1:2. Wtedy sprawy w swoje ręce postanowił wziąć obrońca Frederik Rieper, który niejako w pojedynkę odwrócił losy tego meczu. Najpierw strzelił wyrównującego gola w 81. minucie, a dwie minuty później dał prowadzenie drużynie z Aarhus. W 85. minucie Lucas From podwyższył wynik na 3:1 i kiedy wydawało się, że nic już się więcej nie wydarzy, wtedy w 89. minucie Rieper trafił do siatki po raz trzeci i skompletował hat-tricka.

Jego sposób celebracji zdobytych bramek wzbudził niemałe kontrowersje wśród kibiców. Nieoczekiwanie 24-latek postanowił opuścić pole gry, udać się do budki z napojami i wziąć spory łyk piwa, po czym wrócił na murawę.

"Hat-trick Frederika Riepera i jedna z najlepszych celebracji zdobytych bramek do tej pory - to będzie zakończenie, o którym będziemy pamiętać!" - zakomunikowano na klubowym Instagramie.

Rieper jest piłkarzem Aarhus Fremad od lipca 2021 roku. Przez niespełna dwa lata gry rozegrał dla niego 63 spotkania, w których strzelił sześć goli. Awans do pierwszej dywizji wywalczyły w tym sezonie drużyny Kolding i B. 93.