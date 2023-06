Hiszpanie świętują triumf. Piszą o "zemście". "Sprawiedliwości stało się zadość"

Po 90 oraz 120 minutach finału Ligi Narodów pomiędzy Hiszpanią a Chorwacją wciąż na tablicy wyników widniał wynik bezbramkowy, więc o wszystkim musiały zadecydować rzuty karne. W nich lepsi okazali się zawodnicy z kraju leżącego na Półwyspie Iberyjskim, którzy przełamali klątwę związaną z konkursem jedenastek.

Hiszpanie doceniają ten sukces. Są drugą drużyną po Francji, która skompletowała reprezentacyjne triumfy

"Rzuty karne, miejsce nieszczęścia hiszpańskiej drużyny" - zaczyna relacje "Marca". Ich reprezentacja z ostatnimi wielkimi turniejami żegnała się właśnie w ten sposób. MŚ 2022 - zero strzelonych jedenastek i porażka z Maroko w 1/8 finału. Euro 2021 - półfinał z Włochami, MŚ 2018 - ponownie 1/8 finału i konkurs rzutów karnych z Rosją. "Zemsta Unaia Simona" - czytamy w "Mundo Deportivo". To golkiper, który stał między słupkami bramki La Furia Roja również podczas starcia z Marokiem pół roku temu.

"W końcu sprawiedliwości stało się zadość. Ten fatalny punkt karny wykluczył Hiszpanów z ostatnich mistrzostw Europy i mistrzostw świata, ale w Rotterdamie doprowadził ich do chwały" - kontynuuje katalońskie medium.

Mimo iż Liga Narodów jeszcze nie ma wielkiego prestiżu, trofeum to zawsze sprawa godna wielkiej radości i satysfakcji, zwłaszcza że w piłce reprezentacyjnej Hiszpanie nie wygrali nic od Euro 2012 roku, gdy mieli drużynę pełną światowych gwiazd. "Z wyjątkiem Rodriego żaden z piłkarzy obecnego zespołu nie zbliżył się do poziomu tych graczy. Doceńmy więc ten tytuł" - analizuje madrycki dziennik. I tak się stanie. Na poniedziałek w stolicy kraju została zorganizowana feta z okazji tego triumfu.

Był to również bardzo istotny mecz dla Luisa de La Fuente, który po słabym starcie w marcu - wygrana z Norwegią oraz porażka ze Szkocją - według tamtejszych mediów w Final Four Ligi Narodów miał grać o posadę. Zrobił wszystko, aby ją utrzymać. "Projekt De la Fuente ma wolną rękę" - komentuje "Marca".

Największa gazeta sportowa w kraju tylko w Rodrim widzi gracza, mogącego aspirować do drużyny, którą Hiszpanie mogli się szczycić ponad dekadę temu z Xavim, Iniestą, Busquetsem oraz Xabim Alonso w środku pola. O krok dalej poszedł "AS", który w 26-latku widzi kandydata do Piłkarza Roku UEFA oraz Złotej Piłki. "Potrójna korona z Manchesterem City, Liga Narodów z Hiszpanią, dwukrotny MVP finałów czynią go faworytem do tych tytułów" - czytamy. Defensywny pomocnik strzelił jedynego gola w minionym finale Champions League i został wybrany najlepszym graczem tamtego spotkania. Podobną statuetkę otrzymał w niedzielę po konfrontacji z Chorwatami.

Reprezentacja Hiszpanii jest drugą po Francuzach nacją, która ma na swoim koncie mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy oraz zdobycie Ligi Narodów.