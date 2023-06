Sukces polskiego trenera za granicą. Odzyskał mistrzostwo po 38 latach

W przeszłości Polacy odnosili już sukcesy w Afryce. Henryk Kasperczak zdobywał medale z tamtejszymi reprezentacjami, a Stefan Żywotko w JS Kabylie siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Algierii i dwa razy wygrał Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Kazimierz Jagiełło mistrzem Gwinei

Do polskich trenerów, którzy zapisali się w historii afrykańskiego futbolu, dołączył Kazimierz Jagiełło. 67-letni szkoleniowiec od kilku lat pracuje w Gwinei, gdzie pomagał rozwijać klub Milo FC. Zauważono, że wykonuje dobrą pracę i w zeszłym roku dostał szansę na ławce trenerskiej w stołecznej drużynie Hafia FC. Tamtejsi działacze na pewno nie żałują tej decyzji, bo Polak poprowadził zespół do pierwszego mistrzostwa od 1985 roku!

Santos zaskoczył przed meczem z Niemcami. Kadrowicz ujawnia: Spodziewałem się

Walka o tytuł była naprawdę zacięta. Hafia FC nie mogła sobie pozwolić na najmniejszą wpadkę. W niedzielę 18 czerwca zespół Jagiełły rozgrywał ostatnie spotkanie w tym sezonie przeciwko Flamme Olympique. W tym samym czasie mecz rozgrywała Horoya AC, nad którą Hafia FC miała tylko jeden punkt przewagi. Ostatecznie wygrana 5:1 nic nie dała przedsezonowym kandydatom do mistrzostwa, bo drużyna polskiego szkoleniowca wygrała swój mecz 3:1 i utrzymała jednopunktową przewagę. Ostateczny bilans Hafii to piętnaście zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek z bilansem bramkowym 45:26.

Ogromny sukces polskiego trenera

Dla Hafii FC jest to wielka chwila. Wprawdzie to 16 mistrzostwo kraju w historii tej drużyny, ale po raz ostatni wygrała ona w 1985 roku, a czas jej dominacji przypada na lata 70. ubiegłego wieku. Ostatnie lata w gwinejskim futbolu należą do Horoya AC, czyli zespołu, z którym walka o tytuł trwała do ostatniej kolejki. Od 2011 roku ten klub zdobył 11 tytułów mistrzowskich, więc zrobienie choćby małej luki w tej serii jest prawdziwym wyczynem - po raz ostatni udał się on AS Kaloum Star, który zdobył mistrzostwo w 2014 roku.

Hiszpanie świętują triumf. Piszą o "zemście". "Sprawiedliwości stało się zadość"

Teraz Kazimierz Jagiełło wraz ze swoim klubem weźmie udział w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. Jakie szanse ma drużyna polskiego trenera w najbliższej edycji? Biorąc pod uwagę wyniki mistrza Gwinei w tych rozgrywkach z ostatnich lat, to prowadzony przez niego zespół powinien przynajmniej awansować do fazy grupowej. Hafia FC trzykrotnie wygrywała te rozgrywki, ale po raz ostatni w 1977 roku. Być może w kolejnym sezonie polski trener znów zapisze się w historii?