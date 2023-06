Szokująca decyzja gwiazdy Premier League. Zagra w Arabii Saudyjskiej, a nie w Barcelonie

Ruben Neves nie trafi do FC Barcelony, a do saudyjskiego Al-Hilal. Portugalczyk jeszcze miesiąc temu miał być o krok od podpisania umowy z katalońskim klubem. Ostatecznie przeniesie się z Wolverhampton do trzeciej drużyny minionego sezonu w Arabii Saudyjskiej.

