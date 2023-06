W niedzielnym, wielkim finale Ligi Narodów w Rotterdamie zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii i Chorwacji. Hiszpanie chcieli zwyciężyć w tych rozgrywkach, po tym jak w poprzedniej edycji przegrali z Francją. Z kolei Chorwaci szukali wreszcie jakiegoś pucharu, po zdobyciu srebra i brązu mistrzostw świata, który byłby ukoronowaniem tej wspaniałej epoki Luki Modricia, dla którego mógł to być ostatni występ w kadrze narodowej. Kto osiągnie swój cel?

Rzuty karne wyłoniły mistrza Ligi Narodów! Cudowna decydująca "jedenastka"

Pierwsza połowa tego meczu była dramatycznie słaba. Obie drużyny nie podkręcały tempa i praktycznie nie stwarzały sobie sytuacji bramkowych. W 12. minucie po przechwycie na połowie rywala zza pola karnego nieznacznie pomylił się Gavi. Chwilę wcześniej po dośrodkowaniu Fabiana Ruiza Dominik Livaković niemalże wrzucił sobie piłkę do bramki, ale na szczęście futbolówka trafiła tylko w słupek.

Po kilkunastu minutach odpowiedziała Chorwacja, a sam na sam z bramkarzem mógł Andrej Kramarić, ale w decydującym momencie został zablokowany przez hiszpańskiego obrońcę. Dwa mizerne, choć celne strzały głową oddał Ivan Perisić, jednak obronił je Unai Simon. Bezbramkowa pierwsza część spotkania zakończyła się niecelną główką Alvaro Moraty.

Czy druga połowa była lepsza? No niestety nie. Aczkolwiek zaczęło się całkiem nieźle, bo w dobrej sytuacji fatalnie spudłował Josip Juranović, a uderzenia głową Marco Asensio i Mario Pasalicia były nieznacznie niecelnie.

Później przez ponad 20 minut warte uwagi było jedynie potężne uderzenie z dystansu Rodriego, które minęło bramkę Livakovicia. Sporo ciekawego do gry wniósł w końcówce rezerwowy Ansu Fati. Najpierw, w 75. minucie piłkarza Barcelony uprzedził Dominik Livaković, a Fabian Ruiz lobując bramkarza i obrońców z 30 metrów uderzył nieznacznie nad bramką. Dziewięć minut później po składnej akcji Hiszpanów i podaniu Mikela Merino Fati miał najlepszą sytuację w tym meczu, ale jego strzał z centrum pola karnego zablokował na linii bramkowej Ivan Perisić.

Podstawowy czas gry zakończył się niecelnym strzałem z powietrza Marco Asensio i przy bezbramkowym remisie doszło do dogrywki.

W niej poważnych sytuacji bramkowych także brakowało. Wprawdzie Lovro Majer w 100. minucie mógł wyjść sam na sam z Unaiem Simonem, ale świetnym wślizgiem zatrzymał go Nacho. Później niecelnie z 16 metrów uderzył Dani Olmo, a strzał z kilkunastu metrów Marcelo Brozovicia był zbyt lekki, by pokonać hiszpańskiego bramkarza.

Po zmianie stron zaatakowała Hiszpania i choć w polu karnym Chorwacji raz czy drugi się kotłowało, to nie doszło do celnych strzałów na bramkę Livakovicia. Przez to koniec końców o zwycięstwie w Lidze Narodów zadecydowały rzuty karne. Karne, w których Chorwacja ostatnio spisywała się perfekcyjnie na dwóch ostatnich mundialach, z kolei Hiszpania odpadała po nich z Euro i MŚ.

Ale tym razem statystyki można było wyrzucić do kosza, choć przynajmniej wreszcie w tym meczu pojawiły się emocje. W pierwszych trzech seriach jedni i drudzy wykonywali karne bezbłędnie, ale już w czwartej Lovro Majer uderzył w środek tak, że trafił w zostawioną nogę Unaia Simona. Dzięki temu Hiszpanie w piątej serii mieli strzał na zwycięstwo, jednak Aymeric Laporte huknął tylko w poprzeczkę.

Piłkarze Luisa de la Fuente dostali jeszcze jedną szansę od swojego bramkarza Simona, który świetnie obronił uderzenie Bruno Petkovicia, a po chwili Dani Carvajal cudowną "panenką" przesądził o wygranej reprezentacji Hiszpanii 5:4.

Hiszpania pokonała po rzutach karnych Chorwację (0:0, karne 5:4) i została zwycięzcą Ligi Narodów w sezonie 2022/23. "La Roja" zdobyła swoje pierwsze trofeum od 2012 roku, z kolei Chorwacja znowu musi się zadowolić srebrnym medalem.