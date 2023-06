Lewandowski zapowiedział. Zadzwoni do Peszki. Chodzi o freak fighty

Sławomir Peszko ogłosił, że po sezonie kończy karierę piłkarską. Niedługo później były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich i stał się jedną z twarzy nowopowstałej federacji Clout MMA. Wkroczył do świata freak fightów z przytupem i zapowiedział, że w 2024 roku sam wejdzie do klatki, by stoczyć pojedynek. Przekonywał również, że postara się o sprowadzenie kilku byłych piłkarzy i wskazywał m.in. na Artura Boruca. O sprawie wypowiedział się też jego bliski kolega Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski wejdzie do świata freak fightów? Na razie wie niewiele

Sławomir Peszko w materiale wideo na profilu Clout MMA zapowiadał, że zaprosi Roberta Lewandowskiego na jedną z gal i kapitan reprezentacji Polski zasiądzie w pierwszym rzędzie przy ringu. Nowy biznes i sposób na życia kolegi Lewandowski skomentował podczas wywiadu dla TVP Sport. Przyznał jednak, że niewiele jest w stanie o tym powiedzieć.

- Słyszałem o tym, ale nie rozmawiałem ze Sławkiem na ten temat. Nie znam żadnych detali, więc trudno mi się wypowiedzieć - przyznał zawodnik FC Barcelony. Obiecał jednak, że postara się zaczerpnąć potrzebnych informacji u źródła. - Myślę, że zadzwonię do niego i spytam się, o co w tym chodzi i jak to wygląda. Ale nie mam jeszcze żadnych wiadomości na ten temat - podsumował.

Pierwsza gala Clout MMA odbędzie się 5 sierpnia. Razem ze Sławomirem Peszko federację promuje znana twórczyni internetowa Lexy Chaplin. W przeszłości walczyła na galach High League i po upadku tej federacji postanowiła wejść z biznes z piłkarzem.

Warto przypomnieć, że Clout MMA pojawiło się właśnie po upadku High League. W tej federacji większość udziałów miała należeć do obywateli Rosji, mających powiązania z przywódcą Czeczenii i zbrodniarzem wojennym, Ramzanem Kadyrowem. Pod koniec maja 2023 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęło decyzję o "zamrożeniu środków finansowych" spółki.