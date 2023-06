Maciej Skorża robi furorę w Japonii. Kapitalny wyczyn trenera

Maciej Skorża do Japonii przeniósł się po kilkumiesięcznej przerwie po odejściu z Lecha Poznań, z którym w sezonie 2021/2022 wywalczył mistrzostwo Polski. Po objęciu Urawa Red Diamonds ma szansę na podobny sukces w Japonii.

Skorża podbija Japonię. Najpierw Liga Mistrzów, teraz walka o tytuł

Polak niedługo od rozpoczęcia pracy w Urawie zdołał wygrać Azjatycką Ligę Mistrzów, wygrywając w finałowym dwumeczu z broniącym tytułu saudyjskim Al-Hilal 2:1. Było to trzecie w historii zwycięstwo Urawy Red Diamonds w tych rozgrywkach.

Teraz Skorża prowadzi niesamowitą passę na krajowej arenie. Jego zespół nie przegrał już od dziewięciu meczów, a ostatnie przegrane spotkanie miało miejsce 10 maja, gdy Urawa uległa 0:2 w ligowym starciu z Sagan Tosu. Warto jednak nadmienić, że było to świeżo po wygranej Lidze Mistrzów.

"Sezon ligowy w Japonii właśnie wszedł na półmetek, a Skorża walczy o podium (mistrza?), a także gra w pucharze ligi i w krajowym pucharze. No i wygrał finałowy dwumecz w Lidze Mistrzów Azji" - napisał na Twitterze dziennikarz Adam Kotleszka, oceniając dotychczasową pracę 51-latka w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Aktualnie prowadzona przez Skorżę Urawa plasuje się na czwartym miejscu w tabeli J-League, do liderującej Yokohamy F. Marinos tracąc jedynie siedem punktów i mając jeden rozegrany mecz mniej. Co więcej, w 16 rozegranych ligowych spotkaniach jego zespół ma najmniej straconych bramek, bo tylko 12 i w tym czasie zaliczył tylko trzy porażki.

Kolejnym ostatnim sukcesem Skorży w Japonii jest osiągnięty dzisiaj awans do ćwierćfinału Pucharu J-League, remisując 1:1 z Shimizu S-Pulse, co dało Urawie pierwsze miejsce w grupie. Ostatnio klub polskiego trenera wygrał też 1:0 w drugiej rundzie Pucharu Cesarza z uniwersytecką drużyną Kansai University, przechodząc do następnego etapu rozgrywek.