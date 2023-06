Pięć goli w małym finale Ligi Narodów! Poznaliśmy trzecią siłę Europy!

Najbardziej niepotrzebny mecz o stawkę w piłce reprezentacyjnej? Niewykluczone. W spotkaniu o trzecie miejsce Ligi Narodów, rozgrywanym w Enschede, zmierzyły się reprezentacje Holandii i Włoch. Jeden z liderów Holendrów, Frenkie de Jong, otwarcie uznał ten mecz za zbędny, ale trzeba było go rozegrać.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Wielkie emocje w drugiej połowie! Włosi trzecim zespołem Ligi Narodów

I choć to Holendrzy wyglądali nieco lepiej w pierwszych minutach, to już w 6. minucie Włosi byli na prowadzeniu. W zamieszaniu w polu karnym gospodarzy Giacomo Raspadori wycofał piłkę do Federico Dimarco, a ten uderzeniem zewnętrzną częścią stopy otworzył wynik spotkania.

Piłkarze Ronalda Koemana nie potrafili odpowiednio zareagować na stratę gola i w 20. minucie było już 0:2. Tym razem bramkę zdobył Davide Frattesi, który dopadł do odbitej piłki w polu karnym i wygrał pojedynek z Justinem Bijlowem. Ta sytuacja była jeszcze kilka minut sprawdzana przez polskich sędziów na VAR - Bartosza Frankowskiego i Pawła Pskita, ale ostatecznie szwedzki arbiter Glenn Nyberg dostał sygnał, że gol był prawidłowy.

W kolejnych minutach pierwszej połowy Holendrzy mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki, ale tak naprawdę bili głową w mur, bo groźną sytuację udało im się stworzyć po ponad 20 minutach. W 43. minucie po podaniu Xaviego Simonsa okazji "sam na sam" nie wykorzystał Cody Gakpo, uderzając nieznacznie obok bramki.

Progresywna Europa wymierzyła policzek piłkarkom. Infantino poniósł klęskę

Druga połowa rozpoczęła się tak, jak kończyła pierwsza - od sytuacji Gakpo. Zawodnik Liverpoolu dostał dobrą piłkę za linię obrony, przepchnął Rafaela Toloia, ale znów z ostrego kąta nie zdołał pokonać Gianluigiego Donnarummy.

Holendrzy wyglądali po przerwie lepiej, żywiej, ale długo defensywa włoska nie pozwalała im na stwarzanie sytuacji stuprocentowych pod bramką Donnarummy. W końcu, w 68. minucie, to się zmieniło. Po dośrodkowaniu Gakpo jeden z Włochów odbił piłkę pod nogi Stevena Bergwijna, a ten mocnym uderzeniem z kilku metrów zdobył bramkę kontaktową.

Ale Włosi odpowiedzieli błyskawicznie, już cztery minuty później. W kontrataku mistrzów Europy Frattesi zagrał na wolne pole do Federico Chiesy, ten popędził lewą stroną w pole karne i przy bierności Virgila van Dijka zdołał płaskim strzałem pokonać Donnarummę.

Wydawało się, że to będzie koniec emocji w Enschede, ale wcale tak nie było. Już w 83. minucie Holendrzy zdołali raz jeszcze trafić do siatki. Z rzutu wolnego Teun Koopmeiners uderzył w mur, a do odbitej piłki dopadł Wout Weghorst i pokonał bramkarza. Gospodarze nie cieszyli się jednak z kontaktowego gola zbyt długo, bo polscy sędziowie VAR słusznie dali znać głównemu, że Weghorst był na spalonym.

W 89. minucie już wątpliwości nie było. Po znakomitym prostopadłym podaniu Joeya Veermana oko w oko z Donnarummą stanął jego były kolega z PSG Georginio Wijnaldum i strzałem pod poprzeczkę zmniejszył straty "Oranje".

Choć Holendrzy rzucili wszystkie siły do przodu w poszukiwaniu gola wyrównującego, Włosi świetnie się bronili i to oni mieli najlepszą szansę na bramkę w końcówce. Po doskonale rozegranej kontrze w polu karnym skiksował jednak Lorenzo Pellegrini.

Mimo ataków gospodarzy, wynik w Enschede już się nie zmienił. Włosi pokonali Holendrów 3:2 i zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów. Jeszcze w niedzielę wieczorem, w Rotterdamie, zostanie rozegrany finał pomiędzy Hiszpanią i Chorwacją. Początek spotkania o godzinie 20:45, relacja na żywo w Sport.pl.