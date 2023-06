Rasizm w meczu przeciwko rasizmowi. Ochroniarz wywołał skandal. "Obrzydliwe" [WIDEO]

Do skandalicznych scen doszło przed meczem towarzyskim Brazylii z Gwineą rozegranym w sobotę w Barcelonie. Kiedy na stadionie pojawił się jeden z doradców Viniciusa Juniora, ochroniarz... wyciągnął banana i wycelował w jego kierunku. - To mój pistolet - powiedział podobno, a cała sytuacja miała rasistowski charakter. I to przed meczem, w którym Brazylia zagrała przeciwko rasizmowi!

