Boniek udzielał wywiadu. Nagle dostał niesamowitą wiadomość. Co za szczęście [WIDEO]

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Niemcami po trafieniu Jakuba Kiwiora. Było to także pożegnalne spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski i jej kibicami. Na Stadionie Narodowym nie zabrakło wzruszeń, a mecz szczegółowo przeanalizował Zbigniew Boniek wraz z Romanem Kołtoniem w sobotniej "Prawdzie Futbolu".

Zbigniew Boniek analizował mecz z Niemcami. Nagle przekazał niesamowitą nowinę

Według byłego prezesa PZPN był to mecz, po którym można dojść do kilku ciekawych wniosków. - W tym meczu wyszło kilka ciekawych rzeczy. Jedni mówią, że tak nie można grać, inni mówią, że bardzo dobrze i drużyna musi grać defensywnie. Największym mankamentem naszej drużyny jest jednak to, że nie umiemy utrzymywać się przy piłce i rozgrywać np. 20-25 passów - ocenił.

W pewnym momencie Boniek przerwał jednak swoje wypowiedzi o futbolu i przekazał radosną nowinę. - Będę po raz kolejny dziadkiem! - wyjawił. Tę informację przekazała mu żona, która podczas nagrywania programu nagle weszła do pokoju i pokazała mu wiadomość SMS. Były prezes PZPN bardzo ucieszył się na tę wiadomość. - Numer siedem będzie! - powiedział, nawiązując do ilości wnucząt. Prowadzący Roman Kołtoń od razu przekazał mu gratulacje. - Piękna sprawa Zibi! - przyznał dziennikarz.

Zbigniew Boniek ma już sześcioro wnucząt. Są to: Mateo (ur. 2004), Giulia (ur. 2006), Emma Catterina (ur. 2015), Bianka (ur. 2020 r.), Jakub (ur. 2020 r.) oraz Filip (ur. 2022 r.). Niebawem powita na świecie kolejnego, najmłodszego członka rodziny.