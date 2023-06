Kibic przerwał mecz i od razu ruszył do Ronaldo. Jego reakcja zaskakuje [WIDEO]

Cristiano Ronaldo dla wielu wciąż jest najlepszym piłkarzem świata. Setki tysięcy ludzi marzy o spotkaniu z nim, a wśród nich mamy sporo desperatów, którzy posuną się do naprawdę szalonych działań. Jednego takiego delikwenta poznaliśmy przy okazji sobotniego meczu eliminacji do Euro 2024 Portugalia - Bośnia i Hercegowina. Młody mężczyzna mimo obecnych na stadionie w Lizbonie ochroniarzy wtargnął na środek murawy. Reakcja samego Ronaldo zadziwia.

Absurdalne sceny podczas meczu Portugalii. Wtargnął na murawę i upadł na twarz przed Cristiano Ronaldo

Fan okazał się nadwyraz żywiołowy. Czule wyściskał zawodnika Al-Nassr, by w końcu upaść na kolana i rzucić się Ronaldo do stóp. Dopiero gdy kapitan Portugalii dał się podnieść i wspólnie ze swoim miłośnikiem wykonał słynną celebrację, którą zazwyczaj prezentuje po zdobytych bramkach, dobiegli do nich ochroniarze. Mężczyzna w ostatniej chwili się zorientował i czmychnął im sprzed nosa.

Po meczu na Cristiano Ronaldo czekał jeszcze bardzo znany youtuber o nicku Speed. Spędzenie wspólnych chwil z legendarnym piłkarzem od dawna było jego wielkim marzeniem. Panowie mieli okazję się zobaczyć. Speed poczekał na piłkarza i gdy ten wyjeżdżał z parkingu, zatrzymał swoje auto, by ponownie dać się wyściskać. Nie zabrakło także kolejnego "pokłonu" i wspólnego zdjęcia.

Ronaldo potraktował fana troszeczkę z przymrużeniem oka, ale na pewno bardzo łagodnie. Skończyło się na śmiechu i filmikach, krążących po internecie.

W samym meczu Portugalczycy stanęli na wysokości zadania i pokonali Bośnię i Hercegowinę 3:0. Jedną bramkę zdobył Bernardo Silva, a dwie kolejne Bruno Fernandes. Byli mistrzowie Europy z kompletem dziewięciu punktów prowadzą także w tabeli grupy J.