Norwegia na kolanach, Belgowie stracili punkty. Działo się w eliminacjach Euro 2024

Podobnie jak w piątek, sobotniego popołudnia i wieczora na boiska w całej Europie wyszło ponad 20 reprezentacji walczących o punkty w eliminacjach Euro 2024. Do gry wróciły drużyny z grup A,E,F,G oraz J. O poprawę sytuacji w tabeli walczyli więc także rywale reprezentacji Polski, o czym pisaliśmy tutaj.

Haaland daleko od awansu na Euro

Zdecydowanie najciekawiej było dziś w meczach grupy A. Swoje spotkania rozegrały dziś zespoły Norwegii, podejmującej na swoim stadionie Szkocję oraz Cypru, który rywalizował z Gruzją. W przypadku drugiego ze spotkań nie można mówić o niespodziance. Faworyzowani Gruzini z Chwiczą Kwaracchelią, Otarem Kakabadze z Cracovii i Niką Kvekveskhirim z Lecha Poznań musieli nieco się napocić, lecz dzięki golowi w 84 minucie spotkania zdołali wygrać 2:1. Zdecydowanie ciekawiej było w Oslo. Tam gospodarze wyszli na prowadzenie w 61 minucie po bramce Erlinga Haalanda z rzutu karnego. w 87 i 89 minucie bramki dla gości zdobyli jednak Lyndon Dykes i Kenny McLean, którzy dali swojej drużynie trzecie zwycięstwo i pewne prowadzenie w grupie. Norwegia z kolei ma na swoim koncie zaledwie oczko i zajmuje czwartą pozycję za Gruzją i Hiszpanią.

Remisy na korzyść niegrających

Z interesującą sytuacją mamy do czynienia także w grupie G, gdzie najbardziej zadowoleni z dzisiejszych wyników są pauzujący Serbowie. W meczach Węgier z Czarnogórą i Litwy z Bułgarią padły bowiem dwa remisy. Spotkanie wyżej notowanych zespołów zakończyło się wynikiem 0:0, a nasi sąsiedzi wraz z Bułgarami zdobyli po jednym golu. Dzięki temu Serbowie z sześcioma punktami utrzymali się na prowadzeniu w grupie, mając dwa oczka przewagi nad Węgrami i Czarnogórą. Dla Litwinów i Bułgarów dzisiejsze punkty były pierwszymi w eliminacjach.

Potęga zgubiła punkty

Dzięki sobotnim wynikom ciekawie zrobiło się także w grupie F, gdzie oba mecze zakończyły się remisami 1:1. Choć w przypadku spotkania z Azerbejdżanu z Estonią nie ma to większego znaczenia dla układu w grupie, o tyle remis w meczu Austrii z Belgią może mieć kluczowy wpływ w walce o awans na Euro 2024. Choć podopieczni Domenico Tedesco grali na własnym terenie, w ich grze brakowało polotu. Tym samym Austriacy nie byli tłem dla mocnych rywali, stwarzając sobie podobną liczbę okazji bramkowych. W tabeli, poza prowadzącymi Austriakami z siedmioma punktami na koncie, zyskali na tym także Szwedzi, którzy zajmując trzecie miejsce z trzema oczkami, tracą zaledwie punkt do Belgii.

Portugalia idzie po swoje

Choć do końca eliminacji jeszcze siedem z dziesięciu kolejek, w grupie J sytuacja stała się już jasna. W sobotni wieczór Portugalia podejmowała na swoim terenie Bośnię i Hercegowinę, pewnie wygrywając 3:0 po bramkach Bernardo Silvy i Bruno Fernandesa. To też pozwoliło zespołowi z południa umocnić się na prowadzeniu z dziewięcioma punktami. Za plecami podopiecznych Roberto Martineza z siedmioma punktami znajdują się Słowacy, którzy odnieśli dziś niezwykle ważny triumf na zawsze niebezpiecznym terenie, jakim jest Islandia. Dumni Skandynawowie dzielnie walczyli, lecz ostatecznie przegrali mecz 1:2, odnosząc drugą porażkę w trzech meczach i lądując dopiero na piątej lokacie, mając tyle samo punktów co Bośniacy. Za plecami Słowacji z czterema oczkami znalazł się z kolei Luksemburg, który pokonał w sobotnie popołudnie Lichtenstein 2:0.