Poszło na ostro. Boniek zwyzywał człowieka z rządu. "Co to za d****?"

Choć czerwcowe spotkanie towarzyskie polskich piłkarzy z reprezentacją Niemiec nie miał większego znaczenia, dla wielu kibiców mecz miał wyjątkowy, symboliczny wyraz. Nie inaczej było w przypadku polityków, którzy postanowili wygraną kadry Fernando Santosa wykorzystać w rozpędzającej się kampanii wyborczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Mocny wpis Sekretarza Stanu

Jednym z nich był poseł na sejm RP z ramienia Suwerennej Polski, Jacek Ozdoba. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska postanowił skomentować zwycięstwo Polaków w sposób znany z telewizji publicznej. - Polska - Tusk 1:0 - napisał Ozdoba, bardzo zadowolony ze zwycięstwa z Niemcami.

Szybka reakcja Zbigniewa Bońka

Choć w piątkowy wieczór mało kto interesował się politycznymi wpisami w mediach społecznościowych, w sobotę wyszły one na pierwsze strony gazet. To spowodowało, że zainteresowane nimi stały się także osoby z piłkarskiego środowiska.

Ściągnął Messiego, a sprzedał syna. David Beckham zmienia Inter Miami

Wśród nich znalazł się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, działający obecnie w UEFA, postanowił w swoim stylu skomentować wpis Jacka Ozdoby w ostrych słowach, nie bojąc się konsekwencji - Przepraszam, co do za debil? - napisał były piłkarz Juventusu i AS Romy.

To też spotkało się z niezadowoleniem samego Jacka Ozdoby. Ten postanowił obrócić wpis Bońka na swoją korzyść - Zbigniew Boniek ostro o Tusku. Szok - napisał poseł Suwerennej Polski.

Szef TVP Sport zabrał głos ws. przyszłości Szpakowskiego. "Mamy przyjacielską relację"

To nie był koniec działań Sekretarza Stanu przy MKiŚ. Nieco później Ozdoba postanowił dalej iść w zaparte, między innymi tłumacząc sens swojego wpisu po piątkowym meczu. To jednak nie spotkało się z zadowoleniem wśród kibiców, którzy nie lubią, gdy polityka wchodzi w świat sportu.