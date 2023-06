Salah z pudłem sezonu. Tylko on wie, jak tego nie trafił [WIDEO]

Reprezentacja Egiptu bardzo dobrze radzi sobie w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki, który odbędzie się w styczniu w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Do tej pory drużyna wygrała trzy mecze z czterech i była na najlepszej drodze do zapewnienia sobie awansu do kolejnej edycji turnieju. W środę zmierzyła się na wyjeździe z Gwineą.

Fatalne pudło Mohameda Salaha

Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w 26. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Serhou Guirassy. Egipt był podrażniony straconym golem i szybko ruszył do odrabiania strat. Doskonałą okazję do wyrównania miał Mohamed Salah. Mahmoud Trezeguet uderzył na bramkę z pola karnego, ale jego strzał obronił Ibrahim Kone. Piłka trafiła jednak tuż pod nogi zawodnika Liverpoolu. Ten miał przed sobą pustą bramkę, ale fatalnie spudłował i uderzył nad poprzeczką.

Niedługo później Salah nieco się zrehabilitował i zaliczył asystę przy trafieniu Trezeguet i tym samym Egipt doprowadził do wyrównania. W drugiej połowie goście prezentowali się lepiej i dzięki temu zdobyli kolejną bramkę. Tym razem piłkę do siatki wpakował Mostafa Mohamed. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Egipt pokonał Gwineę 2:1. Dzięki temu zapewnił sobie udział w przyszłorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki. Po pięciu meczach jest liderem grupy z 12 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje Gwinea z dorobkiem dziewięciu punktów. Do tej pory do turnieju awansowały również Maroko, Algieria, RPA, Senegal, Burkina Faso i Tunezja.

Mohamed Salah ma za sobą udany sezon. Napastnik rozegrał łącznie 51 meczów w barwach Liverpoolu, w których strzelił 30 goli i zaliczył 16 asyst. Jego drużyna z kolei nie spisała się najlepiej i rozgrywki zakończyła na piątym miejscu, przez co w przyszłym sezonie zagra jedynie w Lidze Europy.