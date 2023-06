Skandaliczne sceny na meczu el. do Euro 2024. Jak grać w takich warunkach?

Grecja ma ewidentny problem ze stadionową bandyterką. Przekonaliśmy się o tym podczas afery z sędzią Pawłem Raczkowskim, a także wtedy, gdy tamtejsza federacja ze względu na duże zagrożenie rozważała przeniesienie finału Pucharu Grecji do Sosnowca. Teraz skandaliczne zachowanie greckich chuliganów na własnej skórze odczuli Irlandczycy.

Kolejny skandal z udziałem greckich kibiców. Oślepiali irlandzkich piłkarzy laserem

W piątkowy wieczór reprezentacje Grecji i Irlandii zmierzyły się bowiem w trzeciej rundzie eliminacji do Euro 2024. Na Stadionie OPAP w Atenach goście stanęli do nierównej walki z dwoma rywalami - tym na boisku i tym na trybunach. Kibole robili wszystko, by jak najbardziej utrudnić im życie. W tym celu w ruch poszły lasery.

Po meczu w brytyjskich i irlandzkich mediach pojawiło się mnóstwo zdjęć, na których widać, jak William Smallbone czy James McClean są oślepiani wiązką zielonego światła. Podobny los w kluczowym momencie meczu spotkał także irlandzkiego bramkarza Gavina Bazunu. Po tym jak piłkę ręką w polu karnym zagrywał O'Dowda, arbiter już po kwadransie wskazał na jedenasty metr. Bazunu nie miał większych szans przy strzale Bakasetasa, bo również dostał laserem po oczach. Sędzia jednak bramkę uznał.

Grecja w kontrowersyjnych okolicznościach pokonuje Irlandię. Awantura po końcowym gwizdku

Zadowoleni z siebie kibole nie poprzestawali i dalej bawili się laserami, mimo próśb kierowanych przez stadionowego spikera. Irlandczycy chwilę później wyrównali. Dośrodkowanie z rzutu rożnego główką przedłużył Ferguson, do piłki dopadł Nathan Collins i z bliskiej odległości wbił ją do bramki. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Na początku drugiej połowy Bakasetas inteligentnym podaniem obsłużył wychodzącego w pole karne Georgiosa Masourasa, a ten sprytnym, podkręconym strzałem umieścił piłkę w samym narożniku bramki.

Grecja zwyciężyła 2:1, ale po końcowym gwizdku emocje wzięły górę. Pomiędzy rozdrażnionymi piłkarzami obu drużyn doszło do awantury, która skończyła się szarpaniną. Już po spotkaniu sędzia ukarał czerwoną kartką najbardziej agresywnego Matta Doherty'ego. Zarówno Grecja, jak i Irlandia do tej pory w eliminacjach rozegrały dwa mecze. Grecy zdobyli komplet sześciu punktów (wcześniej pokonali Gibraltar 3:0), a ich rywale wciąż mają na koncie okrągłe zero (porażka z Francją 0:1).