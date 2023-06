Polacy mają problem z dopingiem na meczach reprezentacji. "Koszmarne"

Choć piłkarze reprezentacji Polski wielokrotnie dziękowali kibicom za wsparcie podczas spotkań, to w sieci pojawia się coraz więcej krytycznych opinii nt. dopingu polskich kibiców. PZPN stara się coś z tym zrobić, ale także jest krytykowany za podejmowane decyzje. Przy okazji meczu towarzyskiego z Niemcami (1:0) utworzono tzw. centrum dopingu, które miało angażować kibiców na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sektor Jakuba Błaszczykowskiego na meczu Polska - Niemcy. Kibicuje brat Dawid

Problem Polski z dopingiem na trybunach

W zeszłym roku testowano doping z telebimów. Wyświetlały się na nich hasła do przyśpiewek, które potem publika miała zaintonować. W ten sposób chciano zaangażować fanów reprezentacji Polski, którzy praktycznie w ciszy oglądali mecz z Holandią w Lidze Narodów (0:2). Doping trwał zaledwie chwilę, po nim zapadała cisza.

Lewandowski napisał o Błaszczykowskim po meczu z Niemcami. Wystarczyły dwa słowa

W piątek postawiono na zupełnie inne rozwiązanie. Przy jednej z trybun postawiono centrum dopingu, którym było stanowisko dla DJ'a. Grał muzykę, proponował przyśpiewki, zagrzewał kibiców. Miał tworzyć odpowiednią atmosferę. Całość przypominała prowadzenie kibiców na meczach siatkówki lub podczas konkursów skoków narciarskich.

Kolejny pomysł PZPN spotkał się z krytyką i szyderczymi komentarzami. Atmosferę kreowaną przez DJ'a porównywano do wesela.

"W sumie doping dziś na Narodowym taki trochę jak na polskim weselu. Podobno w przerwie będzie zbieranie na wózek. Oczepiny po końcowym gwizdku" - komentował Mateusz Ligęza z Radia Zet.

"Koszmarne jest to, co zrobił PZPN z meczami reprezentacji. Wygrywamy z Niemcami, a na trybunach atmosfera gorsza niż na A-klasie… Ja rozumiem, że mecz towarzyski, ale dla narodowego jest to już prawo serii" - stwierdził Mateusz Żelazny z redakcji TVP3 Kielce.

"Tak w sumie nie można. Spiker w trakcie meczu nie może prowadzić dopingu. Dziwna akcja. A to podobno panowie robiący w skokach na co dzień" - przyznał Łukasz Grabowski z agencji marketingu sportowego Arskom.

Zwracano uwagę, że DJ nie raz wchodził w słowo spikerowi reprezentacji, Markowi Bartoszkowi. Sam zainteresowany musiał wyjaśnić nieścisłości, ponieważ pojawiały się komentarze, że to on był osobą prowadzącą doping.

"Oficjalny spiker, czyli ja i zespół prowadzący doping ze sceny, czyli nie ja, to zupełnie dwie różne funkcje" - objaśnił.

Od jakiegoś czasu kibice wskazują, że przydałaby się zorganizowana grupa do prowadzenia dopingu, a takiej od lat brakuje. Mówi się też o braku spontaniczności ze strony fanów, a ich aktywność ma sprowadzać się do śpiewania hymnu przed meczem i pod koniec spotkania. Dziennikarz Interii Radosław Nawrot zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem dotyczący kibiców reprezentacji Polski.

Lato ocenił wygraną Polaków z Niemcami. Powiedział to, o czym myślą wszyscy

"100 lat gry reprezentacji Polski i nie dorobiliśmy się żadnej pieśni. Choćby jednej. Choćby czegokolwiek do urozmaicenia dopingu" - stwierdził na Twitterze.

Następny mecz domowy reprezentacji Polski 7 września. Wówczas Biało-Czerwoni zagrają z Wyspami Owczymi. W czerwcu Polacy wyjadą jeszcze do Kiszyniowa na spotkanie eliminacji Euro 2024 z Mołdawią.