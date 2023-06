Szalony mecz el. Euro 2024. Piłkarz Lechii postraszył faworytów, a potem dramat

Reprezentacja Turcji w pierwszych dwóch meczach eliminacji do mistrzostw Europy 2024 pokonała Armenię 2:1, a następnie przegrała 0:2 z Chorwacją. W piątek drużynę czekała wyjazdowa rywalizacja z Łotwą. Wydawać się mogło, że przed Turkami łatwa przeprawa, ponieważ Łotwa jest jedną ze słabszych reprezentacji europejskich, która w rankingu FIFA zajmuje odległe 132. miejsce. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Mimo ewidentnej różnicy klas Łotwa jest bardzo niewygodnym rywalem dla Turcji i w sześciu poprzednich meczach tych drużyn aż pięciokrotnie padał remis.

Przewaga Turcji w pierwszej połowie

Spotkanie nieco lepiej rozpoczęli Łotysze i już w 12. minucie mogli objąć prowadzenie, ale strzał Robertsa Uldrikisa świetnie zablokowali obrońcy. Z czasem coraz pewniej radziła sobie Turcja. Goście stopniowo przejmowali inicjatywę i częściej utrzymywali się przy piłce. Mieli również więcej okazji podbramkowych i nie trzeba było długo czekać na pierwsze efekty.

W 22. minucie gola dla gości po uderzeniu głową strzelił Abdulkerim Bardakci. Trzy minuty później ten sam piłkarz mógł podwyższyć prowadzenie. Tym razem jednak lepszy okazał się bramkarz Toms Nils Purins. Turcy kontynuowali dobrą grę i w końcówce pierwszej połowy strzelili kolejnego gola. Sędzia po analizie VAR dopatrzył się jednak faulu i ostatecznie nie uznał trafienia. Po pierwszych 45 minutach Turcja prowadziła zatem 1:0.

Końcówka pełna emocji. Turcja zapewniła sobie zwycięstwo w ostatnich sekundach

Tuż po rozpoczęciu drugiej części nieoczekiwanie Łotysze doprowadzili do wyrównania. Bramkę zdobył Eduards Emsis. Gospodarze nie cieszyli się długo z korzystnego wyniku i zaledwie 10. minut później Turcy ponownie wyszli na prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Cengiz Under. Łotwa starała się wyrównać stan rywalizacji i przeprowadziła kilka groźnych okazji. Nie przyniosły one jednak żadnych skutków.

W 83. minucie sytuacja gospodarzy bardzo się skomplikowała, ponieważ Eduards Emsis obejrzał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji wyleciał z boiska. To ich jednak nie podłamało i w 94. minucie sensacyjnie doprowadzili do wyrównania. Piłkę do siatki wpakował znany z występów w Lechii Gdańsk Kristers Tobers. Wydawało się, że nic w tym meczu już się nie wydarzy i kolejne spotkanie tych drużyn zakończy się remisem. Ostatnie słowo należało jednak do Turków. W 95. minucie Irfan Kahveci strzelił zwycięskiego gola po uderzeniu głową.

Łotwa 2:3 Turcja

Strzelcy: Eduards Emsis (51'), Kristers Tobers (90+4'); Abdulkerim Bardakci (22'), Cengiz Under (61'), Irfan Kahveci (90+5')

Turcja po trzech meczach jest liderem tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Nad drugą Walią ma dwa punkty przewagi. Łotwa z kolei plasuje się na ostatnim miejscu z zerowym dorobkiem punktowym.