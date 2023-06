Polski sędzia uratował Polaków. Pomógł przy kluczowej decyzji

Sędzia główny spotkania Polska - Niemcy (1:0), Izraelczyk Orel Grinfeld, miał wsparcie polskich arbitrów. Sędzią technicznym był Krzysztof Jakubik, a jako asystenci VAR pracowali Paweł Raczkowski i Marcin Borkowski. W drugiej połowie istotna była decyzja Raczkowskiego, który naprawił m.in. ewidentny błąd Grinfelda.

Raczkowski uratował mecz Polaków

W 57. minucie meczu Izraelczyk podyktował rzut karny dla Niemców, wskazując, że Jan Bednarek zablokował ręką strzał głową Antonio Ruedigera, choć tak naprawdę niemiecki obrońca trafił w plecy polskiego stopera.

Tutaj musiał zainterweniować VAR, który od razu wskazał, że Izraelczyk popełnił błąd. Najprawdopodobniej Grinfeld był ustawiony pod złym kątem do sytuacji, dlatego dopatrzył się nieprzepisowego zdarzenia, którego w rzeczywistości nie było. Rafał Rostkowski na łamach sport.tvp.pl ocenił, że "ten błąd jest możliwy do wytłumaczenia, ale niemożliwy do usprawiedliwienia."

Gdyby piłka trafiła w rękę Polaka, gdy opadał po wyskoku, to sędzia mógłby podyktować na rzut karny i nikt nie miałby o to do niego pretensji. Wtedy Bednarek miał ręce uniesione powyżej swoich ramion.

W 88. minucie Wojciech Szczęsny obronił jeden ze strzałów Niemców, zatrzymując piłkę na linii bramkowej. Ale ujęcia z różnych kamer nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy piłka przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem, czy nie. Arbiter główny nie był w stanie tego ocenić ze swojej perspektywy, a liniowy miał ograniczoną widoczność przez zasłaniających piłkę obrońców, Szczęsnego i słupek.

W czasie meczu nie zastosowano Goal-Line Technology, a w piłce nie było specjalnego czipu. Raczkowski i Borkowski jako sędziowie VAR nie mogli interweniować w tej sytuacji, sytuacja była dla nich niejasna, więc nie powinni ryzykować wprowadzenia Grinfelda w ewentualny błąd. Izraelczyk postanowił puścić grę.

Polska wygrała w piątek drugi raz w historii z reprezentacją Niemiec. We wtorek zagra z Mołdawią w ramach eliminacji Euro 2024, którego gospodarzami będą właśnie Niemcy.