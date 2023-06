Wielka chwila Szymona Marciniaka. Otrzymał najwyższe możliwe odznaczenie

Szymon Marciniak dzięki swojej świetnej pracy i postawie podczas sędziowanych spotkań stał się w Polsce prawdziwą gwiazdą. Jego dokonania dla polskiego sportu na arenie międzynarodowej są na tyle duże, że Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło odznaczyć arbitra Odznaką za zasługi dla sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Marciniak odznaczony przez Bortniczuka. Przyjął Odznakę za zasługi dla sportu

O przyznaniu odznaki poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki na oficjalnym profilu na Twitterze. "Najlepszy sędzia piłkarski 2022 roku na świecie, Szymon Marciniak, gościł dziś w MSiT. Arbiter otrzymał z rąk ministra Kamila Bortniczuka Złotą Odznakę 'Za zasługi dla sportu'. To najwyższe resortowe odznaczenie" - czytamy.

Odznaka za zasługi dla sportu to wyróżnienie przyznawane od 2003 roku. Przysługuje trenerom oraz innym osobom, które mogą pochwalić się szczególną aktywnością i osiągnięciami w świecie sportu, takimi jak:

Wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu

Wspieranie sportu

Lewandowski napisał o Błaszczykowskim po meczu z Niemcami. Wystarczyły dwa słowa

Minister Kamil Bortniczuk kilka tygodni temu wstawił się za Szymonem Marciniakiem gdy nad sędzią krążyło widmo odsunięcia od prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Wszystko w związku z pismem stowarzyszenia "Nigdy Więcej", które wezwało Marciniaka do odcięcia się od skrajnie prawicowych postaw prezentowanych przez Sławomira Mentzena, na którego wydarzeniu "Everest" prelegentem był arbiter. Wówczas Bortniczuk wydał komunikat, w którym poinformował, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wystąpi do UEFA ze specjalnym stanowiskiem popierającym sędziego. Dodatkowo polityk nazwał publikację organizacji "wielką manipulacją". Ostatecznie Szymon Marciniak napisał oświadczenie, gdzie odwołał się do sprawy, dystansując się od Mentzena, a finału mu nie odebrano.

Mentzen wrócił do afery z Marciniakiem. "Mamy z sędzią sprawy do wyjaśnienia"

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Ostatnio Marciniak wywołał także niemałą sensację w Bełchatowie, gdzie posędziował mecz IV ligi tamtejszego GKS-u z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Międzynarodowy sędzia poprowadził to spotkanie z przyczyn czysto nostalgicznych. To właśnie tam 42-latek w 2009 roku debiutował w ekstraklasie jako rozjemca meczu GKS-u Bełchatów z Odrą Wodzisław (3:0). Gdy powrócił tam po 14 latach, nie mógł opędzić się od fanów chcących zrobić sobie zdjęcie, czy zdobyć autograf od najlepszego sędziego na świecie.