Mentzen wrócił do afery z Marciniakiem. "Mamy z sędzią sprawy do wyjaśnienia"

- Proszę mi pokazać wypowiedź, w której precyzowano, że Szymon Marciniak wszystko wiedział i nie miał problemu z otoczką. Jeśli ktoś wypowiada takie słowa, on musi brać za nie odpowiedzialność, nie ja - mówił w środę Szymon Marciniak, który pierwszy raz przed kamerami odniósł się do afery związanej z jego udziałem w konferencji biznesowej współorganizowanej przez prawicowego polityka - Sławomira Mentzena.

- Wiem, gdzie byłem. Byłem na spotkaniu biznesowym. Nie miało to nic wspólnego z polityką. Zawsze trzymałem się od niej z dala. Czy w ogóle w ostatnich latach ktoś wyliczył, ile razy byłem w hospicjum? Ile razy odwiedziłem szpitale, domy dziecka, zakłady karne? Nie - dodał Marciniak.

Zdarzenie miało miejsce kilkanaście dni przed finałem Ligi Mistrzów, który prowadził nasz sędzia. Po udziale Marciniaka w konferencji biznesowej "Everest" oświadczenie w sprawie wydało antyrasistowskie stowarzyszenie "Nigdy Więcej".

Mentzen: Mamy z Marciniakiem sprawy do wyjaśnienia

Oczekiwało ono od Marciniaka odcięcia się od polityka i jego poglądów. To przez "Nigdy Więcej" sprawą zainteresowała się UEFA, która nie tylko wydała oświadczenie, ale miała też poważnie zastanawiać się nad odebraniem Marciniakowi finału Ligi Mistrzów. Ostatecznie na szczęście tak się nie stało.

Teraz głos w sprawie zabrał Mentzen, który skomentował oświadczenie "Nigdy Więcej" na antenie Radia Zet. - Jest to zakłamana organizacja pełna oszustów. Mają na swoim koncie takie kompromitacje, że po czymś takim nikt poważny publicznie by się już nie pokazał. Jeśli doszlibyśmy do władzy, jakiekolwiek rządowe granty, to ostatnie rzeczy, na które mogą liczyć - powiedział.

- W ostatnich dniach nie rozmawiałem z Szymonem Marciniakiem. Nie oglądałem nawet tego meczu, bo byłem na weselu. Mamy z sędzią pewne sprawy do wyjaśnienia w przyszłości. Na Evereście nie było żadnej agitacji politycznej. Sam tego pilnowałem. Nie reklamowaliśmy tej imprezy naszymi kanałami w social mediach. Szymon Marciniak miał rewelacyjne wystąpienie o kulisach pracy sędziego. To były niesamowite historie - dodał Mentzen.