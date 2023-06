Zieliński szczery po meczu z Niemcami. "Innej opcji nie ma"

Piotr Zieliński zagrał 64 minuty w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Niemcami (1:0). Biało-Czerwoni nie zagrali ofensywnej piłki, więc pomocnik Napoli nie miał zbyt wielu okazji do popisania się w rozegraniu. Jest przekonany, że stać zespół na dużo lepszy i bardziej atrakcyjny futbol.

Zieliński szczerze po wygranej z Niemcami

W całym meczu Polska oddała zaledwie dwa strzały, oba w pierwszej połowie. Sam Zieliński zaliczył jedno kluczowe podanie. Choć jest zadowolony z wyniku, to nie ze stylu gry. Potrafimy grać z futbolowymi gigantami, co pokazaliśmy chociażby w meczu z Francją na mistrzostwach świata.

- W drugiej połowie zabrakło utrzymania się przy piłce. Po odbiorze za szybko ją traciliśmy. Kontrataki nie były takie, jakie chcieliśmy. Stać nas było na lepszą grę w drugiej połowie - stwierdził w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport.

Przyznał też, że trzeba cieszyć się z tego zwycięstwa, nawet jeśli to był tylko sparing. Na wywalczenie sobie korzystnego rezultatu miało wpływ kilka czynników. Motywowały pełne trybuny PGE Narodowego oraz poziom rywala, przy którym zawsze towarzyszy większy ładunek emocjonalny.

- Kibice fajnie nas dopingowali. Wiemy, jaka była ranga tego spotkania. Wiemy, ile znaczą mecze z nimi. Niemcy to klasowy zespół. Chcieliśmy pokazać się z dobrej strony. Była wola walki i zaangażowanie - ocenił.

To był trzeci mecz reprezentacji Polski za kadencji Fernando Santosa i drugi zakończony zwycięstwem. Zieliński wierzy, że pokonanie Niemców pozwoli zespołowi zyskać więcej pewności siebie, która przyda się na eliminacyjny mecz z Mołdawią.

- Mamy bardzo silną reprezentację. Wygraliśmy mecz z klasowym rywalem. Wszystko wskazuje na to, że to pójdzie do góry. Mamy teraz ważny mecz z Mołdawią. Musimy wygrać, innej opcji nie ma. Miałem okazję grać z Mołdawią. Było ciężko. Teraz też będzie to ciężki mecz i damy z siebie maksa, bo wiemy na jakim etapie sezonu jesteśmy. Nie ma innej opcji jak trzy punkty dla Polski - powiedział.

Piątkowe zwycięstwo z Niemcami to druga wygrana reprezentacji Polski z naszym zachodnim sąsiadem w historii.

Mecz Mołdawia - Polska we wtorek 20 czerwca.